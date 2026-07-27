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Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu da predlog o pristupanju Evropskoj uniji treba što pre izneti pred građane na referendumu, dok je Moskva istovremeno ponovila da Jermenija neće moći da bude članica i Evropske unije i Evroazijske ekonomske unije (EAEU).

Poruka iz Kremlja stigla je tokom telefonskog razgovora dvojice lidera, u trenutku kada odnosi Moskve i Jerevana prolaze kroz jednu od najvećih kriza poslednjih godina.

Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Mnogi analitičari ovakav potez tumače kao snažan politički pritisak na Jermeniju da izabere između evropskog i ruskog bloka.

Putin traži referendum, Pašinjan traži pomoć

Prema saopštenju Kremlja, Putin je rekao da bi pitanje članstva u Evropskoj uniji trebalo "što pre" izneti na referendum.

Istovremeno, Pašinjan je od ruskog predsednika zatražio pomoć zbog ograničenja koje je Rusija uvela na uvoz jermenskih proizvoda. Kako je saopštila jermenska vlada, premijer smatra da su te mere u suprotnosti sa sporazumima između dve zemlje, kao i sa pravilima Evroazijske ekonomske unije, čije su obe države članice.

"Zatražio je da se preduzmu mere za rešavanje ovih pitanja", saopštio je kabinet jermenskog premijera, dodajući da je Jermenija spremna da sva otvorena pitanja rešava dijalogom.

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Foto: LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

Moskva nastavlja kampanju protiv EU

Odnosi Rusije i Jermenije postali su sve zategnutiji otkako je Pašinjan počeo da intenzivnije razvija saradnju sa Zapadom. Prošlog meseca Moskva je privremeno zabranila uvoz više jermenskih proizvoda, među kojima su voće, povrće, cveće, riba i alkoholna pića.

Rusija je u više navrata upozorila da Jermenija neće moći da ostane članica Evroazijske ekonomske unije ukoliko nastavi put ka članstvu u Evropskoj uniji.

Jermenija je, međutim, i dalje u velikoj meri ekonomski povezana sa Rusijom. Zemlja zavisi od ruskih energenata, dok je Rusija prošle godine učestvovala sa oko 35 odsto u ukupnoj spoljnoj trgovini Jermenije.

(Kurir.rs/Reuters)

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