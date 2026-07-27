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Nakon teškog poraza na parlamentarnim izborima, bivši mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za mađarski list Blikk govorio je o svojoj političkoj budućnosti, razlozima izbornog poraza, ali i planovima koje ima van politike.

Na pitanje koliko dugo planira da ostane na čelu stranke Fides, Orban je odgovorio da će to zavisiti od njegovih sposobnosti i poverenja koje bude imao među građanima.

"Dokle god mogu i dok ljudi ne kažu da je starac previše umoran da bi davao savete i da bi mu bilo bolje da ostane kod kuće", izjavio je Viktor Orban.

"Ljubav na prvi pogled"

Orban je tokom razgovora otkrio i da je poslednjih godina razvio veliku ljubav prema jedrenju duž hrvatske obale Jadrana.

Boravak na hrvatskom primorju i istraživanje obale morskim putem opisao je kao "ljubav na prvi pogled", istakavši da više voli male jedrilice i sidrenje u mirnim, usamljenim uvalama nego luksuzne jahte i marine.

Kako je dodao, njegova dugoročna želja je da morem obiđe čitav Mediteran, prateći rute kojima su nekada plovile stare grčke i rimske civilizacije.

Stara ljubav prema Hrvatskoj: Ja sam uvek bio prijatelj gospodina Tuđmana

Podsetimo, tokom posete Zagrebu 2018. godine, Orban je podsetio da njegova saradnja sa Hrvatskom traje još od devedesetih godina, kada je kao poslanik u mađarskom parlamentu pratio događaje tokom rata u Hrvatskoj.

"Ovo sadašnje stanje mene lično čini nesrećnim. Ja sam političku saradnju sa Hrvatskom počeo još devedesetih godina. Bio sam poslanik mađarskog parlamenta kada se ovde vodio Domovinski rat, tako da sam bio svedok uspostavljanja nezavisne Republike Hrvatske i održavao sam prijateljske odnose sa prvim hrvatskim rukovodstvom. Ne znam da li je to danas moderno ili nije, ali ja sam oduvek bio prijatelj gospodina Tuđmana", rekao je tada Orban.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Govoreći o odnosima dve zemlje, istakao je da zajednička istorija treba da bude važnija od svih trenutnih nesuglasica.

"Mi imamo prijateljstvo dugo osam vekova. Zaista ne poznajem nijedan privredni problem koji bi mogao da bude važniji od 800 godina zajedničke istorije", poručio je mađarski premijer.