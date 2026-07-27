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Britanija će Ukrajini isporučiti tehnologije za elektronsko ratovanje koje će pomoći u zaštiti bespilotnih letelica, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nakon prvog sastanka sa novim britanskim premijerom Endijem Bernamom.

Zelenski je na Fejsbuku naveo da je sastanak održan u pomorskoj bazi Portsmut, na nosaču aviona Kraljevske mornarice HMS Queen Elizabeth, ističući da je reč o prvoj poseti ukrajinske delegacije Velikoj Britaniji otkako je Bernam preuzeo dužnost premijera.

"Danas smo na nosaču aviona HMS Queen Elizabeth održali prvi sastanak. Veoma cenim što je poseta ukrajinskog tima Velikoj Britaniji prva nakon što je premijer Bernam stupio na dužnost. To je važan signal podrške, a premijer nas je uverio da ta podrška ostaje nepokolebljiva", poručio je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Britanija šalje tehnologije za zaštitu ukrajinskih dronova

Tokom razgovora, dvojica lidera razgovarala su o jačanju odbrane Ukrajine, uz poseban fokus na zaštitu života građana, kako u vazduhu tako i na moru.

"Zahvalan sam Ujedinjenom Kraljevstvu na današnjoj odluci da Ukrajini obezbedi tehnologije za elektronsko ratovanje koje će štititi ukrajinske dronove. To će svakako biti od koristi na bojnom polju. Zajedno možemo postići još više u oblasti bespilotnih letelica i drugih tehnologija", rekao je ukrajinski predsednik.

Pored vojne pomoći, Zelenski i Bernam razgovarali su i o razvoju zajedničke proizvodnje odbrambene opreme i tehnologija, što bi dodatno ojačalo saradnju dve zemlje u oblasti bezbednosti.