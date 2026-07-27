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Komedija u albanskom parlamentu! Ovo nije bilo ni u "Letećem cirkusu Montija Pajtona"!

Pojavio se snimak na kome se vidi totalni haos u Skupštini Albanije.

Naime, opozicioni poslanik Agron Šehaj ukrao je poverljivi dokument vezan za vojni sporazum između Albanije i SAD.

Na snimku se vidi kako Šehaj beži s tim dokumentom u ruci, a juri ga sekretarka parlamenta. Da nije ovoliko smešno, bilo bi tužno kada ona, jureći Šehaja, pada niz stepenice.