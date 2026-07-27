Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je javno protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj, poručivši da odluke o prodaji američkog naoružanja donosi isključivo Vašington.

"Niko mi ne govori šta bi trebalo da prodajemo", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

Govoreći o odnosima Turske i Izraela, Tramp je rekao da Ankara "nije veliki prijatelj Izraela" i "nije veliki prijatelj Bibija", koristeći nadimak za Benjamina Netanjahua, ali je dodao da je Turska "bila sjajna prema njemu", čime je, kako ocenjuju mediji, dao uvid u način na koji donosi spoljnopolitičke odluke.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Tramp je ranije ovog meseca nagovestio da bi odobrio prodaju aviona F-35 Turskoj, ali je Stejt department prošle sedmice obavestio Kongres da Ankara i dalje ne ispunjava uslove za kupovinu tih letelica.

Tramp: Sa Netanjahuom smo blizu dogovora o Iranu

Američki predsednik rekao je da između njega i Netanjahua postoje određena neslaganja, ali da su uglavnom usaglašeni kada je reč o Iranu.

"Imamo male razlike, ali smo prilično blizu", rekao je Tramp, usred spekulacija da će Netanjahu tokom sastanka sa njim pokušati da ga odgovori od postizanja diplomatskog sporazuma sa Teheranom.

Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Tramp je ponovio da je proteklog vikenda odustao od planiranog napada na Iran nakon što su mu posrednici preneli da pregovori napreduju.

"Oni žele sastanak i mi ćemo se sastati. Postoji šansa da postignemo dogovor. Ali da nije bilo onoga što smo uradili, oni danas ne bi ni razgovarali sa nama", rekao je Tramp.

Prošle sedmice Tramp je tvrdio da Iran želi sastanak, ali da on nije zainteresovan za razgovore.

Govoreći o američkim vojnim kapacitetima, Tramp je odbacio tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje protivraketnih presretača, istakavši da Amerika ima dovoljno municije, ali da bi "voleo da je ima još više", posebno kada je reč o najsavremenijem naoružanju.

Na pitanje da li je Saudijska Arabija izrazila zabrinutost zbog njegovog uslovljavanja sporazuma o civilnom nuklearnom programu pristupanjem Abrahamovim sporazumima, Tramp je odgovorio da o tome sa saudijskim vlastima još nije razgovarao.