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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će od ruskog predsednika Vladimira Putina zatražiti objašnjenje povodom tvrdnji ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke američkih vojnih baza u zemljama Persijskog zaliva ističući da za sada ne vidi da je takva pomoć dala rezultate.

Obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu Air Force One na putu ka američkoj saveznoj državi Mičigen, Tramp je rekao da, ukoliko Rusija zaista pruža takvu pomoć Teheranu, ona nije imala značajniji efekat, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

On je dodao da će o tome razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Pitaću Putina za to. Saznaćemo istinu", rekao je Tramp, a preneo AP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke američkih vojnih baza u regionu Persijskog zaliva.

On je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je ukrajinska obaveštajna služba pratila ruski satelitski nadzor na američkim vojnim bazama i infrastukturom zamalja Zaliva, što je, kako tvrdi, prosleđeno Iranu.