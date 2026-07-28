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Broj kineskih izvoznih proizvoda je u porastu. Tokom protekle dve godine, kineska električna vozila, litijumske i solarne baterije bili su popularni među kupcima širom sveta, a u prvoj polovini ove godine roboti, veštačka inteligencija i inovativni lekovi postaju nove „vizit karte“ kineske spoljne trgovine.

Prema „Openrouteru“, globalnoj platformi za agregaciju modela veštačke inteligencije, tokom treće nedelje jula, nedeljni obim korišćenja velikih kineskih modela dostigao je vrednost od 36,11 biliona juana, što je 30 odsto više u odnosu na prethodni kvartal i najveći je na svetu dvanaest nedelja uzastopno.

Što se tiče kineske robotike, ukupna vrednost izvoza kineskih robota za čišćenje i inteligentnih bioničkih robota iznosila je 18,09 milijardi juana u prvoj polovini 2026. godine, a vrednost izvoza industrijskih robota 6,29 milijarda juana, što je rast od 18,6 odsto. Kineski roboti prodaju se u 141 zemlji i regionima širom sveta.

Pored toga, vrednost izvoza hirurških robota iznosila je 480 miliona juana, što je 3,3 puta više, a izvozno tržište se povećalo sa 23 na 49 zemalja.

Inovativni lekovi takođe menjaju globalno konkurentno okruženje. U prvoj polovini godine, Državna uprava za medicinske proizvode odobrila je 38 inovativnih lekova, među njima je 11 novih lekova koje u potpunosti razvijaju domaće farmaceutske kompanije.

Ukupan iznos spoljnih ovlašćenih transakcija kineskih novih lekova u prvoj polovini godine iznosio je oko 111 milijardi dolara. Ovi lekovi plasiraju se u 20 zemalja i regiona sveta, a među njima su SAD, Velika Britanija, Francuska i Italija.

Ovi lekovi pokrivaju 10 terapijskih oblasti, kao što su onkologija, metabolizam, imunitet i neurologija. U ovom trenutku, broj kineskih novih lekova koji su u fazi istraživanja čini oko 30 odsto takvih lekova u celom svetu.