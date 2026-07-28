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Moskva i širi region pogođeni su novim napadom dronova rano jutros, koji je privremeno uveo ograničenja na nekoliko gradskih aerodroma.

Ruske vlasti tvrde da su presrele desetine dronova.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je prvo objavio da je protivvazdušna odbrana oborila 12 dronova koji su se približavali gradu.

Kasnije je izvestio o novim talasima napada, a moskovska gradska novinska agencija je izvestila da je do jutra prijavljeno najmanje 81 presretanje dronom.

Zatvoreni aerodromi

Zbog napada, ruska agencija za vazdušni saobraćaj Rosavija je privremeno ograničila poletanja i sletanja na aerodromima Vnukovo, Domodedovo i Žukovski. Saobraćaj je kasnije delimično uspostavljen, a Domodedovo je objavio da su ograničenja ukinuta ubrzo posle 6 časova ujutru po lokalnom vremenu.

Na ruskim društvenim mrežama pojavili su se snimci koji navodno prikazuju dronove iznad Moskovskog regiona i dim na određenim lokacijama. Tačne lokacije i obim štete još nisu nezavisno potvrđeni. Ukrajina se još nije zvanično oglasila povodom napada.

Požar u industrijskom parku Koljadino

Prema pisanju ruskog nezavisnog medija Astra, skladište koje pripada logističkoj kompaniji 3PL, smešteno u industrijskom parku u Koljadinu, u Moskovskoj oblasti, zahvatio je požar nakon noćnog napada. Kompleks pruža usluge skladištenja i logistike.

Ukrajinski kanali za praćenje tvrde da je napadnuto i obližnje skladište koje pripada kompaniji Vajldberis, najvećem ruskom onlajn prodavcu, i da je takođe bilo u plamenu. Međutim, Vajldberis je saopštio da njihovo skladište radi normalno. Lokacija je posebno osetljiva jer se u Koljadinu nalazi najveći distributivni centar Vajldberisa.

Skladište Vajldberisa nalazi se preko puta skladišta 3PL. Napad se uklapa u širu ukrajinsku kampanju udara na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, uključujući energetsku, logističku i transportnu infrastrukturu koju Kijev smatra važnom za ruske vojne operacije i finansiranje rata.