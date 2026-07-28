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Administracija američkog predsednika Donalda Trampaobavestila je Kongres da ne planira da završi isplatu 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini pre fiskalne 2029. godine.

Ministarstvo odbrane poslalo je pismo sa takvim planom potrošnje kongresmenima u maju, a demokrate i neki od Trampovih republikanaca kritikuju Pentagon zbog odlaganja pomoći koju su obe stranke odobrile prošle godine, javlja Rojters.

Sredstva još nisu ugovorena

Prema izvoru koji je Rojters citirao, dva meseca nakon što je pismo poslato, sredstva još uvek nisu dodeljena niti ugovorena. Kongres je više puta izrazio nezadovoljstvo sporim tempom trošenja, a postojanje ovog pisma do sada nije bilo javno poznato.

Prema planu isporuke, sredstva će biti dodeljena tokom fiskalne 2026. godine, koja se završava 30. septembra, dok je konačna isporuka celog paketa zakazana za fiskalnu godinu koja se završava 30. septembra 2029. godine.

Drugi predsednički mandat Donalda Trampa završava se 20. januara 2029. Dva izvora kažu da su članovi Kongresa nezadovoljni rasporedom Pentagona, smatrajući ga previše sporim s obzirom na tekući rat.

Zelenski danas u Beloj kući

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo bi danas da se sastane sa Trampom u Beloj kući. Izvor upoznat sa planovima sastanka kaže da će Zelenski nastaviti da insistira na hitnoj isporuci sistema protivvazdušne odbrane i na postizanju sporazuma o bespilotnim letelicama.

Foto: Shutterstock, Yorgos Karahalis/AP, EPA/Yuri Gripas Pool

Posle sastanka sa predsednikom, Zelenski planira da poseti Kapitol i sastane se sa svih 100 senatora. Predstavnički dom je trenutno na letnjoj pauzi.

Trampova politika i smrt senatora Grejama

Američki predsednik je nedavno pokazao otvoreniji stav prema Ukrajini. Odobrio je predlog da se Kijevu dodeli licenca za proizvodnju raketa presretača za sistem Patriot i najavio da će potpisati zakon o sankcijama protiv Rusije.

Zakon je predložio pokojni republikanski senator Lindzi Grejam, jedan od Trampovih najbližih saveznika u Senatu. Grejamova iznenadna smrt početkom ovog meseca pokrenula je pitanje da li bi se Trampov zaokret ka Kijevu nastavio bez njegove podrške, posebno kada je reč o sankcijama protiv Rusije i vojnoj pomoći Ukrajini.

Foto: screenshot X

Pravni okvir i političke optužbe

Članovi Kongresa izrazili su zabrinutost administraciji zbog sporog finansiranja Ukrajine. Na prošlonedeljnim saslušanjima, demokratski senator Dik Darbin pitao je ministra odbrane Pita Hegseta i Združenog načelnika štabova generala Dena Kejna o planu trošenja.

Darbin je doveo u pitanje kakav bi efekat pomoć mogla imati na odbranu Ukrajine ako bi njena isporuka nastavila da se toliko odlaže. Pentagon je prošle godine više puta obustavio isporuke oružja, navodeći zabrinutost da su američke zalihe male. Prema američkom zakonu, predsednik je dužan da troši sredstva koja je odobrio Kongres i ne može ih jednostrano zadržati.

Prva istraga o impičmentu protiv Trampa 2019. godine pokrenuta je nakon što je Kancelarija za budžetsku odgovornost (GAO) utvrdila da je njegova administracija prekršila zakon zadržavanjem sredstava za odbranu Ukrajine.

Ukrajina je bila najveći primalac američke pomoći od ruske invazije 2022. godine, ali je podrška Vašingtona pod sve većom kontrolom otkako se Tramp vratio na vlast i republikanci su preuzeli kontrolu nad oba doma Kongresa u januaru 2025. godine.

Od tada nije usvojen značajan novi zakon o pomoći, a demokrate optužuju Trampa i republikance da su namerno blokirali pomoć odobrenu pre nego što je on stupio na dužnost. Paket od 400 miliona dolara namenjen je izgradnji kapaciteta, opremanju, obuci i servisiranju ukrajinskih oružanih snaga.

Odvojeno, ministar Hegset je ranije izjavio da je drugi paket pomoći od 400 miliona dolara, odobren u decembru 2025. godine, isplaćen 28. aprila ove godine.