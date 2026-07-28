ZELENSKI OTKRIO ŠTA SU PRIORITETI ZA UKRAJINU: Oglasio se odmah po sletanju u Ameriku, sledi sastanak sa Trampom (VIDEO)
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je stigao u Sjedinjene Američke Države i najavio sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
- Već sam stigao u Sjedinjene Države. Naš raspored uključuje sastanke sa predsednikom Trampom, njegovim timom i onima koji mogu da podrže našu odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, miru se treba približiti.
- U ime cele Ukrajine, poštovaćemo sećanje na senatora Lindzija Grejama. Zajedno sa svima koji prisustvuju ceremoniji u Vašingtonu, setićemo se njegove posvećenosti bezbednosti i slobodi širom transatlantske zajednice i širom sveta - zaključio je predsednik Ukrajine.