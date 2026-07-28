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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je stigao u Sjedinjene Američke Države i najavio sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- Već sam stigao u Sjedinjene Države. Naš raspored uključuje sastanke sa predsednikom Trampom, njegovim timom i onima koji mogu da podrže našu odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, miru se treba približiti.

- U ime cele Ukrajine, poštovaćemo sećanje na senatora Lindzija Grejama. Zajedno sa svima koji prisustvuju ceremoniji u Vašingtonu, setićemo se njegove posvećenosti bezbednosti i slobodi širom transatlantske zajednice i širom sveta - zaključio je predsednik Ukrajine.

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