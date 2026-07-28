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Požar je izbio iz još uvek neutvrđenih razloga

Požar je izbio iz još uvek neutvrđenih razloga

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Šumski požar izbio je kod Antalije u Turskoj i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje.

Požar je izbio u šumovitom području naselja Uzumlu iz još uvek neutvrđenih razloga.

Posle prijave, ekipe Regionalne direkcije za šumarstvo Antalije i vatrogasne službe poslate su na područje.

U gašenju požara učestvuje 6 helikoptera, 3 aviona, 14 vatrogasnih vozila, 5 vozila za snabdevanje vodom, 2 vozila za hitne intervencije i 135 šumskih radnika.

Kako se navodi, vatrogasci nastavljaju da ulažu napore na gašenju požara iz vazduha i sa kopna kako bi stavili vatru pod kontrolu, koja se širi zbog vetra.

Veliki šumski požari već nekoliko dana besne u Španiji, Italiji i Francuskoj. Vatra koja je zahvatila španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorala je oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi El Pais.

Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.