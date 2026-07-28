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Metro u Barseloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj, nakon požara koji je u ponedeljak popodne izbio na kontaktnoj mreži između stanica Glories i Clot.

Kako je saopštila kompanija Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), kvar je otklonjen i vozovi sada saobraćaju bez smetnji, prenosi Katalonija pres.

Prema podacima Sistema hitne medicinske pomoći (SEM), tokom vanredne situacije medicinsku pomoć dobilo je ukupno 139 osoba.

Većina, njih 129, zadobila je lakše povrede ili je imala blaže zdravstvene tegobe, dok je sedam osoba zbrinuto sa težim, ali ne po život opasnim povredama.

Brza reakcija hitnih službi omogućila je evakuaciju putnika i sprečila ozbiljnije posledice.

Od ukupnog broja zbrinutih, 39 osoba prevezeno je u zdravstvene ustanove radi detaljnijih pregleda. Šest pacijenata upućeno je u bolnicu Sant Pau, pet u bolnicu Sagrat Kor, četiri u bolnicu Del Mar, dok su 24 osobe prevezene u različite centre za hitnu medicinsku pomoć primarne zdravstvene zaštite (CUAP), uključujući centre Sant Marti, Dos de Maig, Cotxeres i Pere Camps.

Posle radova na sanaciji oštećenja na električnoj infrastrukturi tokom ponedeljka uveče i noći, TMB je potvrdio da je od ranih jutarnjih sati u utorak metro mreža ponovo u potpunosti operativna.