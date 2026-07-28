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Zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihterazabeležen je danas u 09.27 časova, na području ostrva Kjušu u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 15 kilometara istočno od grada Uto.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Jedan od svedoka rekao je da je osetio "lagano ljuljanje od nekoliko sekundi"

Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Kurir.rs/Agencije

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