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Najniži nivo podrške od početka američko-izraelske agresije na Iran.

Najniži nivo podrške od početka američko-izraelske agresije na Iran.

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Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa koju su sproveli Rojters i Ipsos.

To je najniži nivo podrške od početka američko-izraelske agresije na Iran.

Većina ispitanika smatra da predsednik Donald Tramp nije uspeo jasno da objasni ciljeve rata.

Anketa, sprovedena od petka do nedelje, pokazala je da je podrška republikanskom predsedniku blago porasla na 37 odsto, što je za tri procentna poena više nego prošlog meseca, kada je dostigla najniži nivo u ovom predsedničkom mandatu.

Tramp je tokom sukoba iznosio različite ciljeve američkog angažovanja, uključujući pomoć Irancima da svrgnu svoje vođe, uništavanje iranskih balističkih raketnih kapaciteta i sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Anketa je pokazala da 69 odsto Amerikanaca, uključujući četiri od deset republikanaca, smatra da Tramp nije "jasno objasnio ciljeve vojnog angažovanja SAD u Iranu".

Foto: Shutterstock AI

Portparolka Bele kuće Olivija Vels izjavila je da Tramp neće donositi odluke na osnovu "promenljivih rezultata anketa" i ponovila da je predsednik odlučan da spreči Iran da ikada razvije nuklearno oružje.

"Ono što je američkom narodu najvažnije jeste da ima vrhovnog komandanta koji preduzima odlučne poteze kako bi ih zaštitio", rekla je Vels.

Podrška ovom sukobu je ispod 40 odsto još od kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade - što je u oštrom kontrastu sa početnim fazama drugih novijih ratova.

Iako je svaki od tih sukoba imao drugačiji kontekst, rat u Iraku, koji je trajao od 2003. do 2011. godine, u prvim mesecima podržavalo je oko 70 odsto Amerikanaca. Tokom prvih dana rata u Avganistanu, koji je trajao od 2001. do 2021. godine, oko 90 odsto Amerikanaca podržavalo je rat, prema anketama koje je sproveo Galup.