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U prekograničnim napadima Pakistana i Avganistanaod oktobra prošle do kraja juna ove godine poginulo je skoro 500 civila na avganistanskoj strani, saopštile su danas Ujedinjene nacije (UN).

U izveštaju o stanju ljudskih prava, Misija UN za pomoć Avganistanu (UNAMA) mavela je da je dokumentovala 499 poginulih i 1.216 ranjenih civila u sukobima koji se nastavljaju uprkos međunarodnim naporima za njihovo suzbijanje.

Izveštaj razmatra i ugrožavanje ljudskih prava poput gušenja protesta u Avganistanu i dekrete kojima se legalizuju dečji brakovi.

Sukob Pakistana i Avganistana intenziviran je u februaru, kada je vojska Kabula upala na pakistansku teritoriju, a Islamabad najavio da je u "otvorenom ratu".

U najsmrtonosnijem napadu tokom sukoba, pakistanske snage su u martu gađale centar za lečenje bolesti zavisnosti u Kabulu, pri čemu je poginulo više stotina civila, a za njega je međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti Internešenel izjavila da može da se istraži kao ratni zločin.

Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia

Pakistan nije saopštio ukupan broj civilnih žrtava na svojoj teritoriji. ; U odgovoru na izveštaj misije UNAMA, Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana navelo je da talibanska vlada Avganistana "nastavlja da održava okruženje koje pogoduje nizu (militantnih) organizacija".

Ministarstvo je navelo da su napadi Pakistana bili "usmereni isključivo na identifikovana teroristička skrovišta, utočišta i infrastrukturu za podršku, povezane sa grupama odgovornim za napade unutar Pakistana".

Izveštaj UNAMA takođe obrađuje probleme sa kojima se suočavaju žene, koji uključuju zabranu obrazovanja nakon završene osnovne škole, stroga pravila oblačenja, gotovo sveobuhvatnu zabranu rada, kao i obavezu da ih prati muški član porodice svaki put kada izlaze iz kuće.

Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia

Pravila koja se odnose na oblačenje žena podrazumevaju da one mogu da izađu napolje samo potpuno pokrivene, sa maramom preko glave, lica i očiju, a sprovođenje tih propisa nadzire Ministarstvo za širenje vrline i sprečavanje poroka.

U izveštaju UNAMA navodi se da su zvaničnici zaduženi za pitanja vrline i poroka obilazili zdravstvene ustanove i prodavnice u različitim delovima zemlje kako bi im savetovali da zabrane ulazak ženama koje nisu u pratnji muškog srodnika.

U izveštaju se takođe navodi da nova pravila o razdvajanju supružnika "indirektno odobravaju dečje brakove" ​​time što dozvoljavaju sklapanje bračnih ugovora za maloletnike.

Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište pakistanskim talibanima (TTP), što Kabul negira.