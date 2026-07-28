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Nova seizmička aktivnost zabeležena je danas u Grčkoj.

Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas u 11:30 časova po lokalnom vremenu, područje Halkidikija, omiljene letnje destinacije brojnih turista iz Srbije.

Prema podacima nadležnih seizmoloških instituta, epicentar potresa bio je na Svetoj Gori, nedaleko od manastira Hilandar, odnosno 30,2 kilometra severoistočno od mesta Sikija na poluostrvu Sitonija.

Zemljotres je registrovan na relativno maloj dubini od 5 kilometara, zbog čega se potres osetio u priobalnim mestima, izazvavši blagu uznemirenost među lokalnim stanovništvom i turistima.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, jer se potresi ove jačine uglavnom manifestuju samo kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

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