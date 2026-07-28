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Potraga za Izabel Rouz Džonson nastavlja se skoro mesec dana nakon što su ostaci Džejsona Kristofera Kultarta pronađeni u plitkom grobu.

Kancelarija šerifa okruga Volton na Floridi objavila je nove fotografije karakteristika Izabel Džonson, koja je osumnjičena za ubistvo Kultarta.

Na fotografijama koje je objavila kancelarija šerifa prikazane su tetovaže Izabel Rouz Džonson.

Tetovaža Izabel Rouz Džonson Foto: Walton County Sheriff's Office

- Veruje se da ima tetovažu ruže ili cveta na levoj ruci - saopštila je kancelarija šerifa okruga Volton.

- Takođe izgleda da ima tetovažu na desnom zglobu (dizajn nepoznat), kao i veliku tetovažu škorpije koja se proteže od leve zadnjice niz levu butinu.

Kancelarija šerifa je takođe uključila fotografiju tetovaže krilatog stvorenja na leđima Džonsonove.

- Znamo da se ovo može lako pokriti majicom. Međutim, moglo bi biti vidljivo ako Izabel nosi majicu bez rukava - saopštila je policija.

Poternica i detalji Foto: Walton County Sheriff's Office

Veruje se da je Džonsonova možda ofarbala ili ošišala kosu u pokušaju da promeni svoj izgled.

Šerifova kancelarija je saopštila da Džonsonova koristi više pseudonima i ima veze sa okruzima Okalusa i Volton na Floridi, kao i sa nekoliko oblasti Džordžije i Alabame.

Njeni pseudonimi uključuju Harli, Džesika Ilejn Bouman, Džesika Ilejn Traš, Džesika Daudi i moguće "Deniz", prema saopštenju za štampu šerifove kancelarije od 15. jula.

- Poznata je po tome što manipuliše pojedincima da joj obezbede prevoz, novac ili drugu pomoć koristeći se njihovim saosećanjem - saopštila je šerifova kancelarija.

Izabel Rouz Džonson Foto: Walton County Sheriff's Office

Fotografije Džonsonovih tetovaža objavljene su dva dana nakon što je šerifova kancelarija objavila da nudi do 16.000 dolara pojedincima koji mogu da pruže informacije koje vode do Džonsonovog hapšenja.

Uz objavu je objavljeno šest različitih fotografija Džonsonove sa različitim frizurama.

Kancelarija šerifa okruga Volton je ranije objavila da je još pet osoba optuženo za saučesništvo u teškom krivičnom delu nakon zločina.

Nestanak Kultarta prijavljen je 24. maja policijskoj upravi Najsvila nakon što je poslednji put viđen kako izlazi iz Koledž kondominijuma na Istočnom Koledž bulevaru u Najsvilu.

- 25. juna, kao direktan rezultat tekuće istrage o nestaloj osobi policijske uprave Najsvila, detektivi su došli do informacija koje identifikuju lokaciju gde je Kultartovo telo sahranjeno na imanju pored Sanset Lejna u Friportu - navodi se u saopštenju za štampu odeljenja od 9. jula.

Ubijeni Džejson Kristofer Kultart Foto: Niceville Police Department

- Policija Najsvila je odmah obavestila kancelariju šerifa okruga Volton, koja ima nadležnost nad lokacijom.

Istog dana je podnet i odobren nalog za pretres od strane Biroa za krivične istrage kancelarije šerifa okruga Volton, što je dovelo do otkrića Kultartovog tela sahranjenog u plitkom grobu.

Grob je bio zaliven betonom i nalazio se ispod crnog Kadilaka.

Velika bela traka je bila oko vrata žrtve, prema izveštaju.

Ujutro 9. jula, vlasti su dobile potvrdu od Kancelarije medicinskog ispitivača Distrikta 1 da su posmrtni ostaci Kultartovi, prema saopštenju za štampu.

Medicinski ispitivač je uspeo da uspostavi vezu putem DNK testiranja.