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Dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio je autobus u Šebekinu, povredivši 19 ljudi, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev.

"Osamnaest ljudi je brzo prevezeno u Centralnu regionalnu bolnicu Šebekino. Petnaest građana je zadobilo rane od šrapnela, a troje drugih je zadobilo preliminarne akutne povrede. Šest žrtava je u teškom stanju", napisao je Šuvajev na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, svi pacijenti biće prebačeni u bolnice u Belgorodu i, ako je potrebno, u federalne medicinske ustanove.
Kako se navodi, u napadu su oštećeni autobus, kamion i automobil.

Kurir.rs/RIA Novosti

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