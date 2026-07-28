Petnaest građana je zadobilo rane od šrapnela, a troje drugih je zadobilo preliminarne akutne povrede. Šest žrtava je u teškom stanju
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NAPAD NA RUSIJU: Ukrajinski dron pogodio autobus u Šebekinu, povređeno 19 ljudi
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Dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio je autobus u Šebekinu, povredivši 19 ljudi, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev.
"Osamnaest ljudi je brzo prevezeno u Centralnu regionalnu bolnicu Šebekino. Petnaest građana je zadobilo rane od šrapnela, a troje drugih je zadobilo preliminarne akutne povrede. Šest žrtava je u teškom stanju", napisao je Šuvajev na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, svi pacijenti biće prebačeni u bolnice u Belgorodu i, ako je potrebno, u federalne medicinske ustanove.
Kako se navodi, u napadu su oštećeni autobus, kamion i automobil.
Kurir.rs/RIA Novosti
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