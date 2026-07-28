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Albanski diler droge pošteđen je deportacije iz Velike Britanije nakon što je sud zaključio da bi njegovo proterivanje imalo previše težak uticaj na njegovu ćerku, koja pati od noćnog mokrenja.

Špresim Koka (38) rekao je sudu da je njegovoj ćerki potrebna "terapijska pomoć" zbog problema sa mokrenjem u krevet, koji su se, prema njegovim tvrdnjama, pogoršali tokom perioda dok je on bio u zatvoru, preneo je Daily Mail.

Špresim Koka Foto: Društvene Mreže

Koka je prilikom dolaska u Veliku Britaniju 2001. godine, sa 14 godina, tvrdio da je izbeglica sa Kosova i Metohije. Šesnaest godina kasnije osuđen je na 21 mesec zatvora zbog učešća u kriminalnoj grupi koja se bavila pranjem novca stečenog trgovinom drogom.

Pripadnici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala uhapsili su ga nakon što je u naselju Park Rojal, u zapadnom Londonu, predao više od 300.000 funti.

Nakon odslužene kazne Koka je prvobitno trebalo da bude deportovan. Međutim, ostao je u Velikoj Britaniji, a potom je ponovo završio u zatvoru, gde je proveo tri godine zbog trgovine kokainom.

Špresim Koka Foto: Društvene Mreže

Nakon žalbenog postupka sada je dobio pravo da ostane u Ujedinjenom Kraljevstvu. Do toga je došlo nakon što je Prvostepeni imigracioni sud u februaru presudio: "Posledice po njegovu ćerku bile bi nesrazmerno teške".

Navodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije osporilo tu odluku, pa je zakazano novo saslušanje.

- Ovom kriminalcu ne sme biti dozvoljeno da i dalje ugrožava ulice Britanije. Alternativno, njegova ćerka mogla bi da se vrati s njim u Albaniju - rekao je Robert Bejts, iz Centra za kontrolu migracija.