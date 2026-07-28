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Snažan zemljotres pogodio je u utorak grad na jugu Japana Kumamoto, posle čega su izdata upozorenja na cunami za taj region.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je magnituda zemljotresa iznosila 7,1 stepeni po Rihterovoj skali, a da je epicentar bio na dubini od 10 kilometara.

Potres je dostigao najviši stepen na japanskoj skali seizmičkog intenziteta.

Nekoliko ljudi je povređeno u zemljotresu, saopštila je danas lokalna vatrogasna služba.

Dramatičan snimak zabeležio je trenutak snažnog zemljotresa u Japanu.

Kamera prikazuje silovito podrhtavanje tla i ljuljanje zgrada u Kumamotou, dok potres traje više od deset sekundi i i jasno pokazuje razornu snagu zemljotresa.

Na drugom snimku iz prodavnice vidi se kako je snažan zemljotres izazvao paniku među kupcima.

Police i proizvodi se tresu, dok se u pozadini čuje plač dece i uznemireni glasovi ljudi. Roditelji pokušavaju da umire mališane i odvedu ih na bezbedno, dok podrhtavanje tla traje nekoliko trenutaka i izaziva veliku napetost.

Odeljenje za upravljanje katastrofama pri Kabinetu Vlade Japana navelo je da je zemljotres pogodio područje oko 16.27 časova po lokalnom vremenu, dok je nekoliko minuta kasnije izdato upozorenje na cunami za mora Ariake i Jacuširo.

Stanovnicima priobalnih područja naloženo je da odmah napuste obalu i da se ne vraćaju dok upozorenje ne bude ukinuto.