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Ukrajina bi već ove jeseni mogla da izvede prve udare na Moskvu koristeći balističke rakete domaće proizvodnje, izjavio je Denis Štilerman, vlasnik i glavni konstruktor odbrambene kompanije "Fire point".

Štilerman je rekao da se kompanija nalazi u završnoj fazi testiranja novog raketnog sistema, pošto se probna lansiranja okončaju, rakete bi mogle početi da se koriste protiv ciljeva unutar Rusije.

"Vojska će odlučiti gde će izvesti udar, ali smatram da će to odmah biti značajni ciljevi", rekao je Štilerman.

Štilerman dodaje da vremenski okvir za raspoređivanje raketa zavisi od rezultata ispitivanja motora, uključujući i završno testiranje rada motora na probnom postolju.

"Postavićemo motor na postolje, sprovesti test rada i videti kako se ponaša. Ako bude bilo kakvih problema, otklonićemo ih. Ali napredujemo veoma brzo", rekao je on.

Najnovije izjave usledile su nakon ranijeg intervjua sa Štilermana, a u kom je rekao da se kompanija "Fire point" paralelno sa testiranjem priprema i za serijsku proizvodnju.

Naime, kompanija planira proizvodnju između 10 i 20 raketa za probna lansiranja, pri čemu bi se obim proizvodnje mogao povećati na više desetina jedinica nakon što ovo oružje dobije zvaničnu kodifikaciju i odobrenje za nabavku.

Inače. kako navodi Kijev post, "Fire Point" je jedan od najvećih ukrajinskih proizvođača u odbrambenoj industriji, koji proizvodi i udarne dronove dugog dometa FP-1, kao i krstareće rakete FP-5 "Flamingo".

Kompanija je u septembru 2025. godine najavila razvoj projekata balističkih raketa FP-7 i FP-9.

Prvo probno lansiranje rakete FP-7 prikazano je u februaru. Prema dostupnim informacijama, ova raketa je dizajnirana za gađanje ciljeva na udaljenostima do 250–300 kilometara, dok se za veću raketu FP-9 očekuje domet do 850 kilometara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u junu izjavio da se Ukrajina približava završetku razvoja sopstvene balističke rakete sposobne da pogodi ciljeve na ruskoj teritoriji.

On je istakao da su prethodni napadi Ukrajine na ruske vojne objekte, izvedeni pomoću dronova i raketa domaće proizvodnje, pokazali da ta zemlja neće "jednostavno tiho nestati", već će nastaviti da uzvraća i jača svoje odbrambene kapacitete.