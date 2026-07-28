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Poljski premijer Donald Tuskapelovao da se prekine sa ksenofobičnim napadima na Ukrajince u Poljskoj, pošto je poslednjih nedelja u toj zemlji došlo do niza incidenata povezanih sa pojačanim tenzijama između Varšave i Kijeva.

Tusk se oglasio nakon što se na društvenim mrežama pojavio video snimak na kome se vide trojica Poljaka kako tuku Ukrajinca i njegovu devojku u Vroclavu, navodno nakon nesuglasica u prodavnici, prenosi Rojters.

Dvojica napadača su uhapšena u ponedeljak.

"Svako ko počini takva gnusna dela deluje direktno protiv interesa Poljske. Radite protiv Poljske, u korist Rusije i u korist poljskog i ukrajinskog nacionalizma", rekao je Tusk na sednici vlade.

Kako navodi agencija, iako Varšava ostaje čvrsta pristalica Kijeva, Ukrajinci koji žive u Poljskoj suočavaju se sa rastućim neprijateljstvom javnosti poslednjih godina, jer je početni talas simpatija nakon početka sukoba u Ukrajini ustupio mesto umoru od izbeglica.

Foto: AP Emrah Gurel, Printscreen/X

Odnosi su takođe pogoršani i zbog odluke Ukrajine da nazove vojnu jedinicu po grupi nacionalističkih pobunjenika iz Drugog svetskog rata, kojima se dive u Ukrajini zbog borbe protiv nacista i Sovjeta, ali koje su u Poljskoj učestvovale u masakrima Poljaka.

Osim nedeljnog incidenta, nedavno je u Poznanju pretučen 60-godišnji Poljak na tramvajskoj stanici nakon što je stao u odbranu ukrajinskog dečaka koga su verbalno zlostavljala trojica muškaraca, a u gradu Bjelsko-Bjala, 54-godišnji Poljak je snimljen kako vredja dve ukrajinske devojčice zbog njihove nacionalnosti.

Tusk se oglasio nakon što se na društvenim mrežama pojavio video snimak na kome se vide trojica Poljaka kako tuku Ukrajinca i njegovu devojku u Vroclavu, navodno nakon nesuglasica u prodavnici.