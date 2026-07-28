Slušaj vest

Istraživački tim iz SAD došao je do jezivog otkrića - tumori su počeli da se šire među somovima i drugim ribama, a prema prvim rezultatima, životinje su zarazile jedna drugu.

Širenje kancerogenih izraslina sa domaćina na domaćina je prilično neobično, izveštava Univerzitet u Vermontu (SAD). To je tek četvrta vrsta prenosivog raka otkrivena među životinjama.

U jezeru Memfremagog, koje se proteže preko granice sa kanadskom provincijom Kvebek, ribolovci i istraživači su otkrili obolele ribe još 2012. godine.

Njihov broj se od tada stalno povećava. U julu je istraživački tim konačno objavio rezultate svoje studije u časopisu "Nature": Somovi su se međusobno zarazili kožnom bolešću.

Kako se životinje međusobno zaraze

Naučnici su ispitali tumore slatkovodnih riba i otkrili da su mnogo bliže povezani jedni sa drugima nego sa svojim stvarnim domaćinom. To znači da se rak širi sa životinje na životinju - slično virusnoj bolesti.

Pogođene ribe su prvenstveno bile u mrestilištima. Istraživači sumnjaju da su se životinje zarazile parazitom direktnim fizičkim kontaktom tokom sezone mrešćenja.

Pošto somovi žive na dnu, oni takođe imaju kontakt sa svojom okolinom i mogu na ovaj način preneti parazita. Približno 30 procenata riba u jezeru je zaraženo.

Da li se i ljudi mogu zaraziti?

Jezero Memfremagog obezbeđuje pijaću vodu za više od 175.000 ljudi. Međutim, istraživači isključuju mogućnost prenošenja parazita na ljude: Ćelije raka ne mogu da zaraze ili prežive bilo koju drugu vrstu.

Rasprostranjenost zaraženih riba je ravnomerna po jezeru dugom 51 kilometar. Stoga su istraživači isključili potencijalno zagađenje vode sa obližnje deponije kao uzrok bolesti ribe. Štaviše, parametri vode su stabilni.

Međutim, prirodno visok nivo arsena u okolnom dnu jezera mogao bi biti odgovoran.

Istraživači su takođe ispitali ribe iz drugih vodenih površina u Vermontu, Nju Hempširu, Mejnu i Nju Branzviku. I tamo je sadržaj arsena u zemljištu povišen i pronađene su zaražene ribe.