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Iran je održao borbenu sposobnost svojih raketnih snaga i prilagodio se novim uslovima nakon pet meseci američkih udara, objavio je Financial Times (FT), pozivajući se na stručnjake.

Prema rečima analitičara, iranski inženjeri su uspeli da brzo obnove podzemne objekte nakon bombardovanja. Bivši vojni analitičar CIA-e, fokusiran na Iran, Džim Lamson smatra da nedavni udari na američke baze u Jordanu, u kojima su poginuli pripadnici vojske SAD, pokazuju sposobnost Irana da prodre kroz američku i arapsku raketnu odbranu.

- Čini se da su u Jordanu oni uspeli da povećaju prodornost raketne odbrane i povećaju preciznost svojih balističkih raketa srednjeg dometa... Iran pravi i tehničke i taktičke izmene iz lekcija naučenih u prošlim sukobima - dodao je.

1/15 Vidi galeriju Iranska raketa sa 100 kilograma eksploziva pogodila centar Tel Aviva u Izraelu Foto: Oded Balilty/AP

Prema rečima Farzina Nadimija, stručnjaka za iransku vojsku u Vašingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku, "sve je teže braniti se od balističkih raketa na odredištu ili tokom njihove terminalne faze".

- Potrebno je izraelsko učešće - rekao je stručnjak.

Ubrzo nakon što su SAD pokrenule zajednički napad sa Izraelom na Iran krajem februara, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je među ciljevima operacije "uništavanje iranskih ofanzivnih raketa, uništavanje iranske proizvodnje raketa".

Međutim, novine su napisale da je pet meseci kasnije, nakon stotina američkih vazdušnih udara, Iran uspeo da sačuva borbenu sposobnost svojih raketnih snaga i da nastavlja da izvodi precizne udare na ciljeve u regionu, uključujući Jordan, Kuvajt, Bahrein, Saudijsku Arabiju i Katar.

Najnovija eskalacija tenzija između SAD i Irana počela je 8. jula, kada su američke snage pokrenule nekoliko talasa udara na iransku teritoriju prvi put otkako su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju, rekavši da odgovaraju na napad na komercijalni brod u Ormuskom moreuzu. Kasnije tog dana, američki predsednik Donald Tramp objavio je prekid primirja sa Iranom.

Kao odgovor, Teheran je počeo da napada američke objekte širom Bliskog istoka u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, UAE i Omanu.