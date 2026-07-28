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Rusija je 12. maja saopštila da će njena vodeća interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat biti uvedena u borbenu upotrebu do kraja godine.

To, međutim, nije prvi put da je Moskva iznela takvu tvrdnju. Još u septembru 2023. godine saopšteno je da je raketa već spremna za borbenu upotrebu, dok je predsednik Vladimir Putin ranije tvrdio da će biti operativna do kraja 2022. godine.

Od predstavljanja 2018. godine, razvoj sistema Sarmat pratile su brojne poteškoće i probijanje zvaničnih rokova. Uprkos tome, Kremlj je nastavio da promoviše ovu raketu kao "nepobedivo" oružje sposobno da nosi do 16 bojevih glava, uključujući i termonuklearne, dok traje ruska invazija na Ukrajinu.

Prema internim dokumentima koji su procureli u javnost, a koje je u ponedeljak objavila analitička kompanija Dallas Analytics, ruski proizvođači naoružanja i državne agencije godinama su iza kulisa pokušavali da ispune politički zadate rokove, pri čemu su, kako se navodi, zaobilazili standardne procedure. Dokumenta ukazuju da su rokovi bili više usmereni na nuklearno signaliziranje Zapadu nego na stvarne proizvodne mogućnosti.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ovakvi dokumenti imaju poseban značaj jer su detaljne informacije o ruskim strateškim programima naoružanja retko dostupne javnosti. Nedostatak pouzdanih podataka Moskvi omogućava da prikrije slabosti, ali i da stvara neizvesnost oko svojih stvarnih vojnih sposobnosti.

Problemi sa isporukom i birokratijom

Dokumenti iz oktobra 2022. godine pokazuju da su u okviru priprema pod šifrom "Tema 001" vršene pripreme za transport delova rakete ka 62. raketnoj diviziji u Užuru, u Krasnojarskom kraju, nakon što je Putin u aprilu iste godine najavio da će Sarmat biti uveden u borbenu upotrebu do kraja 2022.

Satelitski snimci iz 2022. i 2023. godine pokazuju da je više silosa u toj bazi modernizovano za prihvat sistema Sarmat. Ipak, iako je šef Roskosmosa 1. septembra 2023. izjavio da je raketa stupila u borbenu službu, to se dogodilo mesecima nakon prvobitno obećanog roka.

Procurela dokumenta otkrivaju zbog čega je došlo do kašnjenja. Zbog nedostatka železničkih vagona, Strateške raketne snage uspele su da pošalju samo jedan transporter umesto dva planirana, što je odložilo isporuku dva od prva tri dela označena kao C286, za koje se veruje da predstavljaju zaštitne noseće oplate rakete.

Pored toga, prvi od tih delova isporučen je bez takozvanog formulara, odnosno zvaničnog tehničkog dokumenta koji potvrđuje stanje rakete, njen predviđeni radni vek i omogućava praćenje kroz ceo životni ciklus.

Izostanak ove dokumentacije sugeriše da standardne procedure nabavke nisu poštovane, verovatno u pokušaju da se ispune politički zadati rokovi.

Problemi nisu stali na tome. Dokumenta iz kraja 2022. pokazuju da su pojedine komponente isporučene pre nego što je uopšte bila dogovorena njihova konačna cena. Pismo je bilo upućeno Vladimiru Verteletskom, zvaničniku Ministarstva odbrane koji je kasnije uhapšen zbog sumnje da je odobrio završetak istraživačko-razvojnih radova iako oni nisu bili kompletirani.

Prepiska Roskosmosa iz 2025. godine pokazuje da cena opreme u okviru projekta "Tema 002" ni gotovo tri godine kasnije nije bila konačno utvrđena niti registrovana kod Federalne antimonopolske službe.

Stručnjaci: Sarmat je više sredstvo odvraćanja nego masovne proizvodnje

Pitanje zbog čega bi Rusija ostavila delove svog najvažnijeg strateškog oružja bez konačno definisane cene čak tri godine privuklo je pažnju stručnjaka.

Sagovornici lista The Moscow Times ocenjuju da je Sarmat prvenstveno namenjen kao sredstvo strateškog nuklearnog odvraćanja, a ne kao oružje za upotrebu na bojištu, zbog čega je malo verovatno da se proizvodi u velikim količinama.

Bivši ruski inženjer iz odbrambene industrije izjavio je za taj list još 2024. godine da novim raketnim sistemima obično treba više godina ispitivanja pre nego što se prikupi dovoljno podataka za masovnu proizvodnju.

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Direktorka projekta GRAIL u kompaniji Tiberius Aerospace, Blajt Kroford, rekla je da ruski proizvođači često ubrzano uvode novu opremu bez odgovarajućeg povećanja proizvodnih kapaciteta. Prema njenim rečima, državne institucije su verovatno čekale da vide da li će agresivna retorika Kremlja oko Sarmata uticati na smanjenje zapadne pomoći Ukrajini, dok su proizvođači ostavljeni da naknadno pokušaju da ispune zadate rokove.

"Ovo je izuzetno velika i veoma skupa raketa. Naravno da neće trošiti ogroman novac na njenu proizvodnju osim ako zaista ne budu morali", rekla je ona za The Moscow Times.

Istovremeno, procena stvarnih ruskih nuklearnih kapaciteta postala je znatno teža nakon što je Moskva u februaru 2023. suspendovala svoje učešće u sporazumu New START, čime su međunarodni inspektori izgubili mogućnost da iznutra proveravaju poštovanje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja.

Ipak, raketna testiranja teško je sakriti. Lansiranja stvaraju toplotne tragove koje mogu da registruju sateliti, neuspešni testovi ostavljaju kratere, a piloti često unapred dobijaju upozorenja da izbegavaju područja oko poligona.