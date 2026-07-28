PUTIN OTKRIO ŠTA JE NAJVAŽNIJI ZADATAK: Susreo se sa ključnom ženom i poručio - Ovo mora ODMAH da bude rešeno (VIDEO)
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je glavni zadatak ruske države da se pruži podrška vojnicima koji učestvuju u ratu u Ukrajini i njihovim porodicama.
On je to rekao na sastanku sa predsednicom Saveta Federacije Valentinom Matvijenko.
Putin je pozvao na sve napore kako bi se osiguralo da vojnici imaju sve što im je potrebno i da se njihove porodice osećaju podržano od strane države.
- Ovde, kao i u svakom velikom poduhvatu, može se desiti bilo šta; ljudi se ponekad susreću sa elementima nepravde. Ovo mora odmah da se reši - dodao je.
Predsednik je naglasio da vladine agencije već mnogo čine na rešavanju ovog problema i da se ovaj rad mora nastaviti.
On je napomenuo da će se izbori u Rusiji održati 20. septembra, uključujući i izbore za mnoga regionalna tela vlasti, što će, na ovaj ili onaj način, uticati na sastav Saveta Federacije.
Izrazio je nadu da će se gornjem domu parlamenta pridružiti iskusni ljudi spremni da pomognu Rusima i usmereni na postizanje nacionalnih razvojnih ciljeva.
(Kurir.rs/RIA Novosti)