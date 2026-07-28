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Pilot Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine uništio je četiri ruska oklopna vozila tokom jedne borbene misije na zaporoškom pravcu koristeći američke precizno navođene bombe GBU-39, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo 28. jula.

Cilj su prethodno otkrili operateri ukrajinskih izviđačkih dronova, koji su uočili ruska oklopna vozila sakrivena u hangaru. Nakon potvrde lokacije, koordinate su prosleđene komandnom centru, koji je zadatak dodelio taktičkoj avijaciji.

Misiju je izveo pilot 114. brigade taktičke avijacije Ukrajine, poznat po pozivnom znaku Oskar, upravljajući lovcem MiG-29 opremljenim bombama GBU-39 Small Diameter Bomb.

„Bio sam na dežurstvu na jednom od operativnih aerodroma. Dobio sam naređenje za borbeni let, stigao u zadatu zonu i izvršio bombardovanje cilja. Nekoliko minuta kasnije izviđanje je potvrdilo uništenje četiri neprijateljska oklopna vozila“, rekao je Oskar, prenosi ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

Ukrajinska vojska navodi da su precizno navođene bombe GBU-39 omogućile gađanje vozila skrivenih unutar hangara. Fotografije koje je objavila ukrajinska strana prikazuju uništeni objekat i oštećenu unutrašnjost nakon udara.

Više od 400 borbenih letova od početka rata

Prema podacima 114. brigade taktičke avijacije, pilot Oskar je od početka ruske invazije u punom obimu izveo više od 400 borbenih letova.

Za to vreme uništio je više od 150 ciljeva na zemlji i više od 15 vazdušnih ciljeva, zbog čega se napad izveden 28. jula smatra jednom od njegovih najuspešnijih pojedinačnih misija.

Foto: Shutterstock

GBU-39 među ključnim zapadnim bombama u ukrajinskoj avijaciji

GBU-39 Small Diameter Bomb predstavlja precizno navođenu avionsku bombu koju su Ukrajini isporučili zapadni saveznici. Projektovana je za gađanje utvrđenih i dobro zaštićenih ciljeva sa velikom preciznošću, a postala je jedno od najvažnijih preciznih oružja koje je integrisano na ukrajinske lovce MiG-29 sovjetske proizvodnje.