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Avion Boing 787-9 Dreamliner kompanije American Airlines, koji je leteo iz Rima za Filadelfiju, prinudno je u subotu sleteo u irsku prestonicu Dablin nakon što se većina članova posade požalila na zdravstvene tegobe. O tome je u ponedeljak izvestila austrijska agencija APA.

Po sletanju, medicinsko osoblje pregledalo je članove posade koji su imali zdravstvene probleme, kao i jednog putnika.

Posada prijavila vrtoglavicu i neobičan miris u avionu

Prema navodima stručnjaka za avijaciju, avion je bio u vazduhu oko tri sata kada su piloti, zbog hitne medicinske situacije u letelici, odlučili da preusmere let ka Dablinu.

Kako prenosi italijanska novinska agencija ANSA, šest od ukupno devet članova kabinskog osoblja nije se osećalo dobro i žalilo se na vrtoglavicu, kao i na druge zdravstvene tegobe.

Kompanija American Airlines saopštila je za specijalizovani portal Simple Flying da je u avionu registrovan neuobičajen miris, koji bi mogao biti povezan sa incidentom. Za sada nije poznato šta je izazvalo zdravstvene probleme članova posade.

(Kurir.rs/Koktejl.azet.sk)

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