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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da su razgovori sa Iranom bili "veoma dobri", ali je istovremeno ponovio pretnje da bi Sjedinjene Američke Države mogle da gađaju planinu Pickaxe, kao i iranske mostove i elektrane, ukoliko sa Teheranom ne bude postignut sporazum.

U intervjuu za Fox News, Tramp je rekao da bi voleo da izbegne napade na iranske mostove i elektroenergetsku infrastrukturu, ukoliko to bude moguće.

"To je veoma, veoma delikatna ravnoteža. Mislim da trenutno imamo veoma jaku poziciju. Oni znaju da ću to učiniti ako ne postignu dogovor. Ne možemo više da dozvolimo da krše sporazume", rekao je Donald Tramp u emisiji "Fox & Friends".

Govoreći o pregovorima sa Iranom, Tramp je dodao da su vođeni "veoma dobri razgovori".

Tramp: Znam šta se dešava u Pickaxeu

Tramp bi kasnije u utorak trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru izveli napade na Iran.

Tokom intervjua upitan je o izveštajima da Netanjahu planira da sa njim razgovara o aktivnostima u postrojenju poznatom kao Pickaxe Mountain, utvrđenom objektu duboko ispod zemlje u blizini jednog od glavnih iranskih nuklearnih postrojenja.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

"Ne treba meni Bibi to da govori. Bibi mi to govori zato što želi da ostanem uključen", rekao je Tramp, koristeći nadimak izraelskog premijera.