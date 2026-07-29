Vakcina bi mogla da pruži zaštitu i od retkog Bundibugjo soja ebole, koji je povezan sa epidemijom u Kongu i Ugandi

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Vlasti Ugande saopštile su da je i poslednji pacijent koji je bolovao od ebole izlečen i pušten iz bolnice sredinom juna. Uganda je insistirala na tome da je epidemija ebole izbila u istočnom delu Konga, koji se graniči sa Ugandom.

Prema navodima lokalnih vlasti, prvi slučajevi ebole u Ugandi bili su kod državljana Konga koji su prešli granicu kako bi potražili medicinsku pomoć, pre nego što se znalo da boluju od ebole.

Kongo je proglasio epidemiju 15. maja, istog dana kada je Uganda potvrdila dva slučaja ebole.

"Za razliku od prethodnih epidemija ebole na osnovu kojih je utvrđena trenutna politika proglašavanja kraja epidemije nakon 42 dana, epidemija ebole u ​​Ugandi 2026. godine nastala je usled slučaja unošenja virusa koji je u potpunosti dokumentovan", navelo je Ministarstvo zdravlja Ugande.

U saopštenju se dodaje da je sada moguće proglasiti Ugandu zemljom bez ebole, nakon što su "svi identifikovani kontakti bili u institucionalnom karantinu i završili obavezno dvadesetjednodnevno praćenje, bez dokaza o daljem prenošenju. Pojačani nadzor nije otkrio nijedan slučaj neobjašnjenog prenošenja unutar zajednice".