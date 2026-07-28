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Muškarac je ubio svoju suprugu i šestoro dece, a zatim izvršio samoubistvo, nakon čega je zapalio porodičnu kuću u američkoj saveznoj državi Mičigen.

Tela Kristofera i Amande Karolkijevič (Kristopher i Amanda Karolkiewicz), kao i njihovo šestoro dece uzrasta od pet do 15 godina, pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u naselju Grand Hejven Taunšip (Grand Haven Township).

Foto: Društvene Mreže

Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, izjavio je na konferenciji za novinare da su sve žrtve usmrćene vatrenim oružjem.

"Istraga u ovom trenutku pokazuje da je reč o ubistvu i samoubistvu, pri čemu je požar podmetnut nakon ubistava", rekao je Sparks.

Prema navodima kancelarije šerifa, postoje indicije da je požar namerno izazvan na više mesta u kući posle zločina, ali se okolnosti i dalje istražuju.

"Ovo je nezamisliva tragedija koju možda nikada nećemo u potpunosti razumeti", saopštio je šerif Erik DeBur.

Policija je na lice mesta stigla nakon prijave da se iz kuće širi beli dim. Sparks je tada opisao situaciju kao "veoma složenu".

Nastavnica koju su svi voleli

Amanda je radila kao zamenska učiteljica u osnovnoj školi, a kolege i porodica opisivali su je kao brižnu i posvećenu osobu koja je volela svoju porodicu i učenike.

Njena majka i očuh, Beki i Stiv Lovvil, poručili su:

"Cenili smo svaki trenutak koji smo proveli sa njom i njeno šestoro dece. Reči ne mogu da opišu našu tugu."

U objavi lokalnog školskog okruga iz januara navedeno je da je Amanda "uvek činila više nego što se od nje očekivalo, posebno kada su učenici prolazili kroz težak period, pokazujući empatiju, strpljenje i brigu".

1/4 Vidi galeriju Stravična porodična tragedija potresla je Mičigen. Otac je, prema policiji, ubio suprugu i šestoro dece, zapalio kuću, a zatim izvršio samoubistvo. Foto: Joel Bissell/Kalamazoo Gazette

Amanda i Kris upoznali su se 2008. godine dok su radili u jednoj kompaniji za proizvodnju pića, a venčali su se u avgustu 2009. godine.

Prvo dete dobili su 2011. godine, što je Amanda tada opisala kao "najlepši dan u mom životu (do sada)". Tokom narednih godina dobili su još dvojicu sinova, potom usvojili dve devojčice, a kasnije dobili i još jednog biološkog sina.

Slomljeni članovi porodice oprostili su se od svojih najmilijih.

Amandina sestra Moli Cesna izjavila je: