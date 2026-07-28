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Kapetan i dva člana posade putničkog trajekta u Gvajani optuženi su za ubistvo nakon nesreće u kojoj su poginule 73 osobe, dok se 30 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Trajekt "MV Barima", star 87 godina, potonuo je 18. jula tokom plovidbe iz glavnog grada Džordžtauna ka severozapadnom selu Port Kaituma, prenosi Rojters.

Kapetan Kevin Prajs (40) i članovi posade Rondel Dvejn Roberts (42) i Delon Granderson (33) pojavili su se pred sudom u Džordžtaunu, gde su protiv njih podignute optužnice za ubistvo, saopštila je policija.

Oni nisu morali da se izjasne o krivici.

Sud je trojicu muškaraca poslao u pritvor, a nastavak postupka zakazan je za 3. avgust.

Nesreća je pokrenula opsežnu istragu o saobraćaju trajektima u zemlji, kojim upravlja Odsek za saobraćaj i luke pri Ministarstvu javnih radova.

Predsednik Gvajane Irfan Ali najavio je formiranje istražne komisije koja će ispitati uzroke nesreće.

Vlasti navode da je sa trajekta "MV Barima" spaseno 76 putnika i članova posade.

Veruje se da je na brodu u trenutku potonuća bilo 179 ljudi.

Nakon nesreće, premijer Gvajane Mark Filips rekao je da su dvojica članova posade, uključujući kapetana, bili pozitivni na testu na marihuanu.

On je, takođe, naveo da mnogi ljudi koji su bili na brodu nisu bili evidentirani na spisku putnika.

Ipak, dodao je da je brod imao dozvolu za plovidbu i da je redovno održavan prema predviđenom rasporedu.