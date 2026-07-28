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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se 28. jula u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom kako bi razgovarali o novom diplomatskom pokušaju da se okonča rat između Rusije i Ukrajine.

„Bio je to dobar sastanak. Predsednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača za sistem Patriot, kao i o još nekoliko ideja koje bi mogle da pomognu“, rekao je Zelenski.

„Razgovarali smo i o diplomatiji. Važno je da se diplomatski proces ponovo pokrene. Naši timovi će dogovoriti detalje daljih kontakata“, dodao je ukrajinski predsednik.

Sastanak je počeo u 9.47 po lokalnom vremenu u Vašingtonu (16.47 po kijevskom vremenu), trajao je oko sat vremena i održan je iza zatvorenih vrata, saopštio je zvaničnik Bele kuće.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima izvora upoznatih sa razgovorima, Zelenski i Tramp trebalo je da razmotre predlog o uspostavljanju primirja u vazduhu, koji bi kasnije bio predstavljen ruskoj strani. Očekivalo se i da Zelenski zatraži dodatne presretače za sisteme Patriot.

Sastanak je održan u trenutku kada su i Ukrajina i Rusija pojačale vazdušne napade velikog dometa.

Ukrajina je intenzivirala udare na rusku vojnu infrastrukturu, logistiku i strateške ciljeve duboko u ruskoj teritoriji, dok je Rusija pojačala napade na ukrajinske gradove, uključujući Kijev i druga područja sa civilnim stanovništvom.

Ukrajina se i dalje suočava sa ozbiljnim nedostatkom presretača za sisteme Patriot, koji su trenutno jedino sredstvo sposobno da obara ruske balističke rakete.

Kasnije tokom dana Zelenski i Tramp trebalo bi da prisustvuju i sahrani američkog senatora Lindzija Grejema.

Novi paket sankcija i pokušaj oživljavanja mirovnih pregovora

Neposredno pre sastanka, američki senatori objavili su da je postignut dvostranački dogovor o zakonu kojim bi veliki kupci ruske nafte i gasa bili pozvani na odgovornost zbog finansiranja rata koji Moskva vodi protiv Ukrajine.

Proceduralno glasanje o zakonu pod nazivom „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ zakazano je za veče 28. jula.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sastanak Trampa i Zelenskog održan je i u trenutku kada Vašington i Kijev pokušavaju da ožive mirovne pregovore. Usledio je nakon njihovog prethodnog susreta 8. jula, kada je Tramp odobrio dugogodišnji zahtev Ukrajine da pod licencom proizvodi američke rakete za sistem Patriot.

Prema rečima jednog američkog zvaničnika, Bela kuća smatra da obe strane sada imaju određene razloge da prihvate primirje u vazduhu. Ukrajina želi da sačuva ograničene zalihe raketa za protivvazdušnu odbranu, dok se Rusija suočava sa sve većim pritiskom zbog ukrajinskih udara na njenoj teritoriji.

Uoči novog diplomatskog pokušaja, Zelenski je telefonom razgovarao sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dvojicom visokih izaslanika administracije Donalda Trampa zaduženih za posredovanje u pregovorima između Kijeva i Moskve.

Izvor upoznat sa razgovorom naveo je da nisu razmatrani konkretni predlozi, već da su Vitkof i Kušner obavestili Zelenskog da Bela kuća priprema revidirani okvir za pregovore.

Naredna faza trebalo bi da podrazumeva blisku koordinaciju sa Kijevom pre nego što bilo kakav predlog bude predstavljen Moskvi.

Zvaničnici upoznati sa planovima naveli su da Vitkof i Kušner za sada ne planiraju posetu Kijevu, ali da bi nakon usaglašavanja stavova sa Ukrajinom mogli da otputuju u Rusiju.

Jedan zvaničnik Bele kuće poručio je da Tramp ostaje posvećen okončanju rata.