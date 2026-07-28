Slušaj vest

Američki geološki zavod procenio je da je zemljotres koji je danas pogodio Kumamoto bio magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale. Zemljotres je prvobitno zabeležen kao potres magnitude 7,1, a Japanska meteorološka agencija i dalje navodi preliminarnu magnitudu od 7,1.

Procene magnitude često se naknadno menjaju nakon što seizmolozi prikupe i analiziraju dodatne podatke. Zbog toga ponekad prođe nekoliko dana pre nego što stručnjaci postignu saglasnost o konačnoj proceni magnitude zemljotresa.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak razorne eksplozije.

U eksploziji i urušavanju tržnog centra stradalo više ljudi

Mediji su prethodno javili da je u tržnom centru "Eon" u prefekturi Kumamoto došlo do eksplozije usled koje se srušio ceo drugi sprat.

Prema najnovijim informacijama, potvrđeno je da je više ljudi poginulo u tržnom centru koji se urušio u Kumamotu, javlja TV Asahi, pozivajući se na izvor iz policije dok se 20 do 30 osoba vode kao nestale u tržnom centru.

Strahuje se da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama zgrade tržnog centra nakon eksplozije koja se dogodila nakon zemljotresa, prenosi nacionalna televizija TBS, pozivajući se na neimenovane izvore iz lokalne policije.

Kompanija "Aeon Mall", koja upravlja tržnim centrom, prethodno je saopštila da je do eksplozije došlo nakon što su zaposleni i kupci već bili evakuisani iz tržnog centra zbog zemljotresa koji je pogodio ovu prefekturu u 16.27 časova po lokalnom vremenu (10.27 po srednjeevropskom vremenu).

Desetine radnika vode se kao nestali

Više osoba se vodi nestalo nakon što se danas urušio dimnjak u fabrici u Kumamotu na jugozapadu Japana nakon zemljotresa, javila je japanska novinska agencija NHK, pozivajuci se na Nacionalnu policijsku agenciju.

Policijski izvori navode da je izgubljen kontakt sa između 20 i 30 zaposlenih.

Navodi se da se incident dogodio u pogonu "Jacuširo" kompanije "Nippon Paper Industries" koji predstavlja značajan proizvodni objekat na tom području.

Više od 48.000 domaćinstava trenutno je bez struje

U zemljotresu je povređeno nekoliko ljudi, a nakon potresa obustavljen je železnički saobraćaj u regionu Kjušu, uključujući linije brzog voza Šinkansen, saopštila je železnička kompanija Kjušu, prenela je ranije danas agencija Kjodo, preneo je Blic pisanje tanjuga.