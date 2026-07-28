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Britanski poslanik Kris Filp optužio je 28. jula francuski ratni brod da je ispalio „upozoravajuće hice“ dok je davao intervju na brodu u Lamanšu, dok francuske vlasti tvrde da je u pitanju bila redovna vojna vežba.BRITANS

Filp, opozicioni poslanik iz Londona, davao je intervju za BBC na ribarskom brodu, a potom je na društvenoj mreži Iks napisao da se „francuski ratni brod približio i ispalio 17 pravih metaka iza nas“.

Na snimku koji je objavio BBC čuje se više hitaca dok Filp govori pred kamerom, a u pozadini se vidi francuski brod.

Fotograf lista The Times zabeležio je trenutak kada uniformisani mornar puca ka moru.

Filp je ocenio da je izgledalo kao da je reč o „upozoravajućim hicima ili pokušaju zastrašivanja“.

Francuska: Bila je to redovna vojna obuka

Pomorska prefektura za Lamanš saopštila je za AFP da su mornari sa patrolnog broda Flamant izvodili vežbu gađanja iz pištolja kod rta Kap Grine (Cap Gris-Nez) u departmanu Pa de Kale.

Kako su naveli, individualna borbena obuka predstavlja deo uobičajenih aktivnosti broda tokom operacija.

Francuske vlasti tvrde da su svi međunarodno propisani signali bili istaknuti i da je bezbednosni perimetar u potpunosti poštovan.

Takođe su naglasili da vežba nije bila povezana sa prisustvom britanskog plovila, koje se, prema njihovim tvrdnjama, nalazilo van zone gađanja.

Dodali su i da patrolni brod Flamant u tom trenutku nije nadzirao migrantske čamce.

Filp, koji je bio u Lamanšu kako bi pratio polaske migrantskih čamaca sa francuske obale, odbacio je objašnjenje francuskih vlasti kao „neverodostojno“, tvrdeći da nije bilo nikakvih upozorenja da se u tom području izvodi bojevo gađanje.

Podseća se da je prošle sedmice ruski ratni brod izveo vežbu bojevog gađanja u međunarodnim vodama južno od Engleske, nakon što je o tome prethodno obavestio britanski patrolni brod.