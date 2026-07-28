ZELENSKI OBJAVIO VAŽNE VESTI IZ AMERIKE Lider Ukrajine se sastao sa američkim VOJNIM GIGANTOM! Sprema se nova saradnja u oblasti naoružanja (VIDEO)
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa predstavnicima američke odbrambene kompanije Lockheed Martin, jednog od najvećih proizvođača naoružanja u Sjedinjenim Američkim Državama, sa kojim Ukrajina već duže vreme sarađuje.
Na svom Telegram kanalu Zelenski je objavio video sa sastanka i naveo da su razgovori bili usmereni na dalje produbljivanje saradnje u oblasti odbrambenih tehnologija.
Prema njegovim rečima, Lockheed Martin proizvodi raketne sisteme ATACMS i HIMARS, lovce F-16, kao i rakete za protivvazdušni sistem Patriot.
Predsednik Ukrajine istakao je da su sa predstavnicima kompanije razgovarali o zajedničkim projektima, razvoju odbrambenih tehnologija i mogućnostima da Ukrajina stekne dodatne sposobnosti za zaštitu svog vazdušnog prostora.
"Razgovarali smo o daljem razvoju naše saradnje, zajedničkoj proizvodnji i ulaganjima u odbrambene tehnologije. Naši timovi već rade na konkretnim rešenjima koja će omogućiti brže pokretanje zajedničke proizvodnje i povećati naše mogućnosti u zaštiti zemlje. Hvala na podršci i pomoći", poručio je Zelenski.
Uz objavu je podelio i snimak susreta sa delegacijom kompanije Lockheed Martin.
Zelenski i Tramp razgovarali o Patriotu i novim diplomatskim inicijativama
Zelenski se ranije istog dana sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući, gde su razgovarali o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i mogućnostima za novi diplomatski pokušaj okončanja rata, preneo je The Kyiv Independent.
Ukrajinski predsednik je nakon sastanka izjavio da su glavne teme bile licence za proizvodnju presretača za sisteme Patriot, kao i druge inicijative koje bi mogle da doprinesu jačanju odbrane Ukrajine. Dvojica lidera razgovarala su i o mogućnostima za obnovu diplomatskog procesa, a dogovoreno je da njihovi timovi nastave kontakte i razrade naredne korake.
Prema ranijim navodima medija, tokom sastanka razmatran je i predlog o uspostavljanju primirja u vazduhu, koji bi potom mogao biti predstavljen ruskoj strani, dok je Zelenski ponovo ukazao na potrebu za dodatnim presretačima za sisteme Patriot.
(Kurir.rs/Aleksandar Vulić)