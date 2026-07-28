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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa predstavnicima američke odbrambene kompanije Lockheed Martin, jednog od najvećih proizvođača naoružanja u Sjedinjenim Američkim Državama, sa kojim Ukrajina već duže vreme sarađuje.

Na svom Telegram kanalu Zelenski je objavio video sa sastanka i naveo da su razgovori bili usmereni na dalje produbljivanje saradnje u oblasti odbrambenih tehnologija.

Prema njegovim rečima, Lockheed Martin proizvodi raketne sisteme ATACMS i HIMARS, lovce F-16, kao i rakete za protivvazdušni sistem Patriot.

Predsednik Ukrajine istakao je da su sa predstavnicima kompanije razgovarali o zajedničkim projektima, razvoju odbrambenih tehnologija i mogućnostima da Ukrajina stekne dodatne sposobnosti za zaštitu svog vazdušnog prostora.

"Razgovarali smo o daljem razvoju naše saradnje, zajedničkoj proizvodnji i ulaganjima u odbrambene tehnologije. Naši timovi već rade na konkretnim rešenjima koja će omogućiti brže pokretanje zajedničke proizvodnje i povećati naše mogućnosti u zaštiti zemlje. Hvala na podršci i pomoći", poručio je Zelenski.

Uz objavu je podelio i snimak susreta sa delegacijom kompanije Lockheed Martin.

Zelenski i Tramp razgovarali o Patriotu i novim diplomatskim inicijativama

Zelenski se ranije istog dana sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući, gde su razgovarali o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i mogućnostima za novi diplomatski pokušaj okončanja rata, preneo je The Kyiv Independent.

Predsednici Ukrajine i SAD održali su sastanak iza zatvorenih vrata u Beloj kući. Zelenski se nakon razgovora oglasio i poručio da je susret bio dobar. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsednik je nakon sastanka izjavio da su glavne teme bile licence za proizvodnju presretača za sisteme Patriot, kao i druge inicijative koje bi mogle da doprinesu jačanju odbrane Ukrajine. Dvojica lidera razgovarala su i o mogućnostima za obnovu diplomatskog procesa, a dogovoreno je da njihovi timovi nastave kontakte i razrade naredne korake.