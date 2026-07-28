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Albanska mafija u Velikoj Britaniji poslednjih godina proširila je uticaj daleko izvan klasičnog organizovanog kriminala, ulažući u šou-biznis i društvene mreže kako bi privukla mlade, dok se za obračun sa neposlušnima, prema rečima Marka Nicovića, advokata i člana Svetske asocijacije šefova policija, koriste i izuzetno brutalne metode poput polivanja kiselinom.

Govoreći za Euronews Srbija, Nicović tvrdi da kriminalne grupe nastoje da uspostave potpunu kontrolu nad britanskim podzemljem, zbog čega sve češće dolazi i do krvavih sukoba među kriminalnim klanovima.

Albanska mafija, prema rečima Marka Nicovića, poslednjih godina značajno je promenila način na koji širi svoj "uticaj" u Velikoj Britaniji. Kako kaže, organizovane kriminalne grupe više se ne oslanjaju samo na trgovinu narkoticima i druge ilegalne poslove, već sve više ulažu u stvaranje privlačne slike o kriminalnom načinu života kako bi privukle nove članove.

"Albanska mafija u Velikoj Britaniji je posebno opasna jer je već ušla u mnoge delove mlade populacije. Ovo iz razloga jer su počeli da ulažu u svet muzike i šou biznisa. Investiraju u mlade rep muzičke zvezde, prave na tik - toku i drugim društvenim mrežama video spotove u kojima se mladi članovi mafije prikazuju sa skupim automobilima, satovima, jahtama i atraktivnim devojkama", kaže Nicović.

Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, upravo takva promocija luksuznog života predstavlja jedan od glavnih razloga zbog kojeg se mladi sve češće nalaze na meti kriminalnih grupa. Nicović navodi da mafija koristi društvene mreže kako bi stvorila privid uspeha i bogatstva, a zatim među mladim emigrantima pronalazi nove članove.

"To privlači mlađe emigrante iz siromašnih zemalja koji tako postaju beskrajni rezervoar za regrutaciju. Te emigrante onda angažuju za distribuciju droge na ulicama ili uzgajanje marihuane u seoskim područjima".

"Delovi Londona postali baze za njihovo delovanje"

Govoreći o teritorijama na kojima albanska mafija ima snažno uporište, Nicović ističe da su pojedini delovi Londona postali njihove baze za delovanje.

"Posebno su aktivni u istočnom Londonu u četvrti Barking gde su izgradili čitava naselja. Uprava Londona je čak preduzela meru rušenja čitavog naselja da bi im uskratila bazu za delovanje", kaže on.

Vlasti traže efikasan odgovor

Kako objašnjava, britanske bezbednosne službe godinama pokušavaju da pronađu efikasan odgovor na rastući uticaj albanskih kriminalnih grupa. Zbog toga su, kaže, formirani posebni timovi koji bi pratili njihovu komunikaciju i način rada.

"Britanska agencija za suzbijanje teškog kriminala (National Crime Agency) je osmislila organizovala projekat kako da se suprostavi albanskoj mafiji. Osnovali su i posebno prevodilačko odeljenje za albanski jezik da bi pratila komunikacije telefona i druge vidove elektronskog povezivanja članova podzemlja", otkriva Nicović.

Međutim, prema njegovim tvrdnjama, i taj sistem vrlo brzo se suočio sa ozbiljnim problemima: "Pošto su za to potrebne osobe albanskog porekla, vrlo brzo su se našli u problemu jer su podaci o praćenim licima iz podzemlja dospevali do tih samih lica preko prevodilaca".

"Nasilje postalo još brutalnije"

Nicović navodi da je iz razgovora sa pripadnicima britanske Nacionalne agencije za borbu protiv teškog kriminala stekao utisak da je nasilje koje primenjuju albanske kriminalne grupe poslednjih godina postalo još brutalnije: "Iz mojih razgovora sa policajcima iz NCA sam saznao da su u poslednjih nekoliko godina ispoljili izuzetan nivo agresije u surovosti".

Kao jedan od najsurovijih primera navodi napade kiselinom, za koje tvrdi da predstavljaju način zastrašivanja i disciplinovanja unutar kriminalnih struktura.

"Jedan od primera je i polivanje kiselinama lica koje treba kazniti na metro stanicama, parkinzima, parkovima i drugim javnim mestima. Te osobe su preko unakaženog lica slale jezivu poruku ostalima šta ih čeka za neposlušnost".

"Besni rat između albanske mafije u Londonu i engleske u Liverpulu"

Na kraju, Nicović ističe da je situacija dodatno pogoršana sukobima između albanskih kriminalnih grupa i drugih organizacija koje deluju na teritoriji Velike Britanije. Kako kaže, cilj je potpuna dominacija nad kriminalnim tržištem.

- Moje kolege iz NCA su mi takođe navele da u zadnje vreme besni rat između albanske mafije u Londonu i engleske u Liverpulu. Ovo sve iz razloga što albansko podzemlje hoće apsolutnu kontrolu na britanskom ostrvu - rekao je on.