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Kanađanka kineskog porekla, osumnjičena za špijunažu dok je radila kao pripravnica u vojnom sedištu NATO-a u Belgiji, ostaće u pritvoru još mesec dana, saopštio je portparol belgijskog Saveznog tužilaštva.

Savezno tužilaštvo odbilo je da iznese detalje o ženi koja se sumnjiči za špijunažu u korist treće zemlje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, prenosi Rojters. Portparol tužilaštva dodao je da osumnjičena sada ima rok od 24 sata da uloži žalbu.

Ona je radila kao pripravnica u Vrhovnom štabu savezničkih snaga za Evropu NATO (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu. Izvor iz obaveštajnih krugova rekao je da žena ima 30-ak godina i da nije studentkinja. Dodao je da je bila blizu završetka pripravničkog staža, zbog čega su vlasti ubrzale istragu.

Ni NATO ni belgijske vlasti nisu precizirali kakav je posao osumnjičena obavljala u toj organizaciji. Odgovornost za sprovođenje bezbednosnih provera pripravnika imaju njihove matične zemlje, što je u ovom slučaju Kanada.

Kanadska vlada nije odgovorila na zahtev da pruži komentar. Kanadski ministar javne bezbednosti Geri Anandasangari rekao je na konferenciji za novinare da će Kanada "nastaviti da istražuje svoje procedure i bezbednosne provere".