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Kancelarija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zatražila je od ukrajinskog glavnog tužioca da razmotri mogućnost pokretanja krivičnog postupka protiv beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, navodi se u pismu koje je objavljeno u utorak.

Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, omogućio je Moskvi da koristi teritoriju Belorusije kao polaznu tačku za pokretanje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

U pismu se navodi da Kancelarija predsednika odgovara na zahtev Beloruskog demokratskog foruma, opozicione grupe koja deluje u egzilu. Ta organizacija je u maju uputila apel Zelenskom da Ukrajina procesuira Lukašenka zbog ratnih zločina, genocida i, kako su naveli, „državnog terora“.

Forum optužuje beloruskog predsednika za saučesništvo u ruskom ratu protiv Ukrajine, kao i za prisilni transfer najmanje 2.442 ukrajinske dece u Belorusiju u okviru programa koji je dokumentovala Humanitarna istraživačka laboratorija Univerziteta Jejl.

1/7 Vidi galeriju Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije Foto: BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE HANDOUT/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Administracija Aleksandra Lukašenka nije odgovorila na Rojtersov zahtev za komentar. Lukašenko je još 2023. godine tvrdio da je Belorusija privremeno primila deo dece iz Ukrajine kako bi im pomogla da se oporave od trauma izazvanih ratom.

U pismu koje je objavljeno u utorak, visoki zvaničnik Kancelarije predsednika Ukrajine Oleh Tatarov obavestio je Forum da je njihov zahtev prosleđen Tužilaštvu uz molbu da „preduzme odgovarajuće mere“ ukoliko za to postoje pravni osnovi.

Kancelarija predsednika Ukrajine i Tužilaštvo nisu odmah odgovorili na dodatne upite za komentar.

Iako trenutno ne postoji realna mogućnost da se Lukašenko pojavi pred ukrajinskim sudom, eventualna optužnica mogla bi da posluži Kijevu i beloruskoj opoziciji kao argument da Zapad nastavi da vrši pritisak na njega. To dolazi u trenutku kada Lukašenko vodi razgovore sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa o mogućem ublažavanju američkih sankcija u zamenu za oslobađanje političkih zatvorenika.

Zelenski zaoštrava stav prema Lukašenku

Poslednjih nedelja Zelenski je zauzeo oštriji stav prema beloruskom predsedniku. Prošlog meseca uputio mu je ultimatum da ukloni radio-relejne stanice za koje Kijev tvrdi da pomažu ruskim dronovima u izvođenju napada na ukrajinsku teritoriju.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Lukašenko je ovog meseca ponovio da neće slati belorusku vojsku da učestvuje u ratu, poručivši oficirima i vojnim diplomcima:

„Niko vas neće poslati u ovo krvoproliće.“

Ipak, on je nastavio da podržava Putina na druge načine, uključujući dozvolu Rusiji da rasporedi taktičko nuklearno oružje u Belorusiji, kao i korišćenje beloruskih vojnih baza i poligona.

Generalni sekretar Beloruskog demokratskog foruma Dmitrij Bolkunec ocenio je da bi eventualno pokretanje postupka protiv Lukašenka „značajno povećalo njegove lične pravne i bezbednosne rizike“ i predstavljalo čin istorijske pravde.