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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu napustio je Belu kuću danas u 12.25 po istočnom američkom vremenu, nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji je, prema podacima Bele kuće, počeo u 11.03.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je nakon odvojenih sastanaka Trampa sa Netanjahuom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da su oba razgovora protekla u pozitivnoj atmosferi.

"Predsednik Tramp završio je sastanke u Ovalnom kabinetu sa predsednikom Zelenskim i premijerom Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna!", napisala je Livit na platformi X.

Izraelski zvaničnik: Hemija između lidera bila je očigledna

Izraelski zvaničnik upoznat sa tokom razgovora takođe je ocenio da je sastanak bio veoma uspešan.

"Bio je to veoma pozitivan sastanak, održan u dobroj atmosferi zajedno sa visokim članovima administracije", rekao je zvaničnik.

On je dodao da je "odlična hemija između dvojice lidera bila očigledna", kao i da su Tramp i Netanjahu ponovili zajednički stav da Iran ni pod kojim okolnostima ne sme da dođe u posed nuklearnog oružja.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, dvojica lidera razgovarala su i o partnerstvu između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, koje je, kako je naveo, "jače nego ikada", kao i o različitim mogućnostima za delovanje na Bliskom istoku.