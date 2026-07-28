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U Ukrajini 226 borbenih sukoba za jedan dan! Generalštab tvrdi da su Rusi izveli više od 6.000 napada dronovima

Tokom protekla 24 sata na frontu u Ukrajini zabeleženo je ukupno 226 borbenih sukoba, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u redovnom večernjem operativnom izveštaju.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruske snage su izvele 59 vazdušnih udara, pri čemu su upotrebile 190 navođenih avionskih bombi. Takođe, tvrdi se da je Rusija u napadima angažovala 6.125 dronova-kamikaza i izvršila 2.047 artiljerijskih udara na položaje ukrajinskih snaga i naseljena mesta.

Najžešće borbe na pravcu Pokrovska i Konstantinovke

Generalštab navodi da su najintenzivnije borbe vođene na pravcu Pokrovska, gde su ruske snage izvele 29 napada pokušavajući da napreduju u više naselja i njihovoj okolini. Dva borbena sukoba do večernjih časova još su bila u toku.

Na pravcu Konstantinovke ukrajinske snage odbile su 27 ruskih juriša, dok su tri sukoba i dalje trajala.

Žestoke borbe vođene su i na slavjanskom pravcu, gde je, prema tvrdnjama Generalštaba, zaustavljeno 19 ruskih pokušaja napredovanja. Na južnoslobožanskom pravcu zabeleženo je 16 napada, dok je na limanskom pravcu odbijeno osam pokušaja ruskih snaga da probiju odbranu.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Na kupjanskom pravcu izvedena su dva napada, od kojih je jedan i dalje bio u toku, dok su na kramatorskom pravcu ruske snage izvele četiri napada.

Na guljajpoljskom pravcu ukrajinske jedinice odbijale su 13 napada, a dva sukoba nisu bila završena do objavljivanja izveštaja. Na orehovskom pravcu izvedena su četiri napada, dok na aleksandrovskom i pridnjepovskom pravcu, prema navodima Generalštaba, nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava.

Ukrajina nanela velike gubitke ruskim snagama

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je na pokrovskom pravcu tokom dana likvidirano 32 ruska vojnika, dok je devet ranjeno.

Ukrajinska vojska takođe tvrdi da je uništila 27 skloništa za ljudstvo, jedno specijalno vozilo i skladište goriva i maziva. Pored toga, oštećeno je šest artiljerijskih sistema, jedno vozilo, jedno specijalno vozilo, tri komandna mesta za upravljanje bespilotnim letelicama i 161 sklonište ruskih snaga.

1/8 Vidi galeriju Ukrajina evakuiše porodice sa decom iz grada Družkivke u Donbasu nakon velikog ruskog prodora na frontu Foto: PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIGADE HANDOUT/PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZ

U izveštaju se navodi i da je uništeno ili elektronskim sredstvima ometeno ukupno 296 bespilotnih letelica različitih tipova.