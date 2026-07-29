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Vlada Španije je odobrila osnivanje "Naučnog odbora za akciju u vezi sa klimatskim promenama", savetodavnog tela koje će pripremati nezavisne multidisciplinarne analize za podršku razvoju javnih politika povezanih s klimatskom krizom, preneo je Juronjuz (Euronews).

Ta radna grupa će ojačati integraciju stručnog znanja u donošenje državnih odluka, saopštilo je Ministarstvo nauke, inovacija i univerziteta koje s Ministarstvom ekološke tranzicije i demografskog izazova predvodi tu inicijativu i očekuje da će tim stručnjaka biti formiran najesen.

Španija se upravo bori sa talasom velikih šumskih požara, među kojima je višednevni kod grada Avile, nedaleko od Madrida, koji je opustošio više od 77.000 hektara šume i već je postao najveći do sada u istoriji te zemlje.

Po poslednjim podacima, više od 63.000 ljudi je evakuisano, a 35.000 ne sme da izlazi iz kuća zbog opasnosti dima.

Šumska površina izgoirela u Španiji ove godine već je dostigla 172.396 hektara, što je gotovo polovina ukupne površine izgorele 2025. godine.

Posledice požara u Španiji, u ovoj fazi, mogle bi da koštaju 3,275 milijardi evra i to samo za gašenje.

Šumarski inženjeri upozoravaju da će ponovna sađenje drveća i žbunja u izgorelim područjima i obnavljanje unišptenih ekosistema koštati više od gašenja požara.

Očekuje se i širi ekonomski gubitak jer su požari teško pogodili špansku poljoprivredu, stočarstvo, proizvodnju vina i sektor seoskog turizma.