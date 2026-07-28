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Policija u Stonu uhapsila Poljaka (61) zbog sumnje da je fotografisao nagu decu na plaži: Već osuđivan za isto krivično delo

Policija u Stonu uhapsila je državljanina Poljske (61) zbog sumnje da je na plaži Prapratno fotografisao nagu decu. Muškarac, koji je već ranije osuđivan za isto krivično delo, uhapšen je nakon prijave kupača, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Građani ga zadržali do dolaska policije

Incident se dogodio 23. jula na plaži Prapratno. Sumnja se da je 61-godišnjak fotografisao nagu decu dok su se igrala na plaži i u moru.

Njegovo ponašanje primetili su građani, koji su ga zadržali do dolaska policije.

U kampu pronađeni telefon i USB memorije

Nakon hapšenja, policija je pretresla šator u kampu u kojem je Poljak boravio, kao i automobil koji je koristio.

Tom prilikom pronađeni su mobilni telefon i tri USB memorije, koji su oduzeti i biće pregledani po nalogu suda.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni povratnik i da je još 2007. godine odslužio zatvorsku kaznu zbog istog krivičnog dela počinjenog na ostrvu Rab.

Osumnjičeni je u subotu, 25. jula, priveden sudiji za istragu, koji mu je odredio pritvor.

Policija uputila apel roditeljima

Policija je saopštila da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važna saradnja građana, čije prijave omogućavaju pravovremenu reakciju nadležnih.