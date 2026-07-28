LOJALISTA KREMLJA ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI Bivši Putinov saveznik prebačen u specijalnu ustanovu! Uvredio najveći ponos predsednika Rusije
Ilja Remeslo, bloger i bivši pristalica Kremlja kojem se sudi zbog navodnog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci, prebačen je u psihijatrijsku ustanovu u Moskvi, preneli su u nedelju ruski državni mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.
Remeslo je prethodno proveo mesec dana u psihijatrijskoj bolnici u Sankt Peterburgu između marta i aprila, nakon što je javno optužio predsednika Rusije Vladimira Putina za loše vođenje rata u Ukrajini.
Kasnije je tvrdio da je hospitalizacija bila prinudna i da predsstavlja odmazdu vlasti zbog njegovih kritičkih izjava.
Advokat potvrdio premeštaj
Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na neimenovani izvor iz ruskog zdravstvenog sistema, objavila je da je Remeslo prebačen u Državni naučni centar za socijalnu i sudsku psihijatriju "Serbski".
Njegov advokat Sergej Badamšin potvrdio je premeštaj i u nedelju objavio fotografiju ispred ulaza u ustanovu "Serbski". Ni Badamšin, niti izvori koje citira TASS nisu naveli razlog zbog kojeg je Remeslo prebačen u tu ustanovu.
Iz centra "Serbski" za sada se nisu javno oglašavali povodom ovih navoda.
Policija je početkom ovog meseca uhapsila Remesla u Sankt Peterburgu, nakon čega je prebačen u pritvorsku jedinicu u Moskvi. Sud je potom odredio da ostane u pritvoru do 16. septembra.
Protiv njega je podignuta optužnica za širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci, što je krivično delo za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora.
Badamšin je naveo da je za 12. avgust zakazano ročište pred Basmanim okružnim sudom, koji će razmatrati žalbu na odluku o određivanju pritvora.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)