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Ilja Remeslo, bloger i bivši pristalica Kremlja kojem se sudi zbog navodnog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci, prebačen je u psihijatrijsku ustanovu u Moskvi, preneli su u nedelju ruski državni mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Remeslo je prethodno proveo mesec dana u psihijatrijskoj bolnici u Sankt Peterburgu između marta i aprila, nakon što je javno optužio predsednika Rusije Vladimira Putina za loše vođenje rata u Ukrajini.

Kasnije je tvrdio da je hospitalizacija bila prinudna i da predsstavlja odmazdu vlasti zbog njegovih kritičkih izjava.

Advokat potvrdio premeštaj

Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na neimenovani izvor iz ruskog zdravstvenog sistema, objavila je da je Remeslo prebačen u Državni naučni centar za socijalnu i sudsku psihijatriju "Serbski".

Foto: Youtube Printscreen

Njegov advokat Sergej Badamšin potvrdio je premeštaj i u nedelju objavio fotografiju ispred ulaza u ustanovu "Serbski". Ni Badamšin, niti izvori koje citira TASS nisu naveli razlog zbog kojeg je Remeslo prebačen u tu ustanovu.

Iz centra "Serbski" za sada se nisu javno oglašavali povodom ovih navoda.

Policija je početkom ovog meseca uhapsila Remesla u Sankt Peterburgu, nakon čega je prebačen u pritvorsku jedinicu u Moskvi. Sud je potom odredio da ostane u pritvoru do 16. septembra.

Protiv njega je podignuta optužnica za širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci, što je krivično delo za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora.