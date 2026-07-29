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Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u Španiju je juče stigao helikopter "Super Puma H-215" sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima, u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila toj zemlji zbog katastrofalnih požara. Srpski tim biće angažovan na području grada Navalkarnero, u blizini Madrida.

O tome kako na terenu funkcioniše jedna od najsavremenijih letelica Helikopterske jedinice MUP-a Srbije govorilo se u emisiji "Redakcija", gde je novinarka Ines Grk razgovarala sa Borišom Mandićem, vojnim pilotom u penziji, koji je detaljno objasnio zbog čega se "Super Puma" smatra jednim od najmoćnijih sredstava u borbi protiv vatrenih stihija.

Višenamenski helikopter

Mandić je istakao da je angažovanje u Španiji najudaljeniji operativni zadatak Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, ali i jedan od najvećih preleta koje je jedan srpski helikopter ikada izveo.

- Čast mi je da mogu da kažem nekoliko reči o helikopteru Airbus H215, koji nosi naziv Super Puma. Reč je o višenamenskom helikopteru koji je nabavljen 2022. godine za potrebe Helikopterske jedinice MUP-a Srbije. To je najnovija i najsavremenija vazduhoplovna letelica koja ima zaista široku namenu - od prevoza ljudstva, opreme i robe, pa sve do angažovanja u situacijama kao što su požari, poplave, saobraćajne nesreće i druge vanredne okolnosti. To je helikopter koji može da odgovori na gotovo svaki izazov i upravo zato predstavlja veliki iskorak za našu zemlju - rekao je Mandić.

Govoreći o tehničkim karakteristikama letelice, objasnio je zbog čega je "Super Puma" među najcenjenijim helikopterima svoje klase.

- Reč je o francusko-nemačkom proizvodu, a u sastavu naše Helikopterske jedinice nalaze se tri ovakva primerka. Maksimalni dolet sa unutrašnjim rezervoarima iznosi čak 866 kilometara, a poseduje i posebnu posudu na sajli, takozvani vedro sistem, kojim odjednom može da zahvati čak 4.500 litara vode, što je zaista ogromna količina. Posadu čini pet članova - dva pilota, letač mehaničar, operater sistema na helikopteru, mehaničar na zemlji koji održava i pregleda letelicu, kao i oficir za vezu. To dovoljno govori koliko je reč o ozbiljnom i složenom sistemu - objasnio je on.

Borba protiv požara - najteži borbeni zadatak

Na pitanje zbog čega se upravo "Super Puma" smatra jednim od najboljih sredstava za gašenje požara, Mandić je naglasio da posao pilota u takvim situacijama predstavlja jedan od najtežih zadataka u vazduhoplovstvu.

- To jeste savremeno, efikasno i izuzetno pouzdano sredstvo koje može da dejstvuje u gotovo svim uslovima, danju i noću. Mi iz branše često kažemo da je faza lebdenja helikoptera najsloženija tehnika pilotiranja, a borba protiv požara ravna je najtežem borbenom zadatku. Razlog je jednostavan - požari izbijaju na nepristupačnim terenima, prisutne su ogromne temperature, dim, jaki vetrovi i veoma teški uslovi rada. Ljudi koji izvršavaju takve zadatke zaista su hrabri, vrhunski obučeni, odvažni i sposobni i zbog toga zaslužuju ogromno poštovanje. Oni spasavaju ljudske živote, čuvaju materijalna dobra i spremni su da polete u svakom trenutku. Za njih praktično nema odmora tokom cele godine - rekao je Mandić.

Foto: Kurir Televizija

"Helikopter je samo deo sistema"

Govoreći o ljudima koji učestvuju u ovakvim misijama, vojni pilot u penziji naglasio je da uspeh ne zavisi samo od letelice.

- Važno je da se kaže da helikopter nije jedini faktor. Ovo je čitav jedan sistem. Helikopter jeste sredstvo, ali iza njega stoji čitava armija ljudi. Tu su vrhunski obučene i fizički spremne posade, zatim savremena oprema na samom helikopteru, ali i visokotehnološka podrška na zemlji koja omogućava da sve funkcioniše besprekorno. Sve zajedno čini jedan sistem koji može da odgovori i na najteže izazove. Za mene je velika čast što mogu da govorim o tim divnim ljudima koji danas izvršavaju odgovoran zadatak u prijateljskoj Španiji - istakao je Mandić.

Let od 8 sati i iskustvo iz regiona

Na kraju razgovora osvrnuo se i na zahtevnost leta do Španije, ali i na dosadašnje rezultate "Super Pume".

- Let koji traje oko osam sati izuzetno je zahtevan, zbog čega se na ovakvim zadacima uglavnom koriste dve posade. Helikopter krstari brzinom od oko 250 do 270 kilometara na sat, a osim samog preleta, posadu tek očekuje izuzetno naporan rad na gašenju požara. Ovaj helikopter je već postavio brojne rekorde. Prošle godine je kod Kragujevca za samo jedan dan izbacio čak 150 tona vode gaseći veliki požar. Takođe, već ima značajno međunarodno iskustvo, jer je bio angažovan u Bosni i Hercegovini, Grčkoj i Severnoj Makedoniji. To nam daje posebno zadovoljstvo i ponos, jer pokazuje da Srbija danas raspolaže vrhunskim ljudima i vrhunskom opremom koja može da pomogne i drugim državama kada je to najpotrebnije - zaključio je Mandić.

04:31 Srpska Super Puma stigla u Španiju! Vojni pilot otkrio kako funkcioniše moćni helikopter MUP-a Izvor: Kurir televizija

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