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Zamenik predsednika Savta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev odbacio je tvrdnje o pripremi nove mobilizacije u zemlji i nazvao ih provokacijom.

Rekao je da su takve priče deo neprijateljske propagande uoči izbora, sa ciljem destabilizacije situacije i stvaranja negativnog raspoloženja.

„Još jednom naglašavam: nema potrebe za mobilizacijom“, rekao je Medvedev.

Medvedev je povezao takve dezinformacije sa nedostatkom ljudstva u redovima protivnika.

„To su laži neprijatelja koji i sam pati od nedostatka ljudstva; jednostavno nema nikoga da se tamo bori“, rekao je. Dalje je opisao navodne metode prisilnog regrutovanja. „Oni love svoje građane kao svinje, tuku ih i stavljaju u autobuse. Upravo se o tome radi“.

Kurir.rs/Agencije

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