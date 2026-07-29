Oni love svoje građane kao svinje, tuku ih i stavljaju u autobuse. Upravo se o tome radi, rekao je Medvedev.
Zamenik predsednika Savta bezbednosti Rusije
MEDVEDEV: Rusija ne priprema novu mobilizaciju, to su laži neprijatelja
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Zamenik predsednika Savta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev odbacio je tvrdnje o pripremi nove mobilizacije u zemlji i nazvao ih provokacijom.
Rekao je da su takve priče deo neprijateljske propagande uoči izbora, sa ciljem destabilizacije situacije i stvaranja negativnog raspoloženja.
„Još jednom naglašavam: nema potrebe za mobilizacijom“, rekao je Medvedev.
Medvedev je povezao takve dezinformacije sa nedostatkom ljudstva u redovima protivnika.
„To su laži neprijatelja koji i sam pati od nedostatka ljudstva; jednostavno nema nikoga da se tamo bori“, rekao je. Dalje je opisao navodne metode prisilnog regrutovanja. „Oni love svoje građane kao svinje, tuku ih i stavljaju u autobuse. Upravo se o tome radi“.
Kurir.rs/Agencije
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