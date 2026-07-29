Na plovilu počelo da ponestaje i pijaće vode

Na plovilu počelo da ponestaje i pijaće vode

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Putnički brod sa ukupno 238 osoba nasukao se na Dunavu kod rumunskog mesta Salčia zbog izuzetno niskog vodostaja.

Bugarska granična policija juče popodne započela je evakuaciju 186 putnika sa kruzera Viking Ullur, koji plovi pod švajcarskom zastavom.

Foto: screenshot X/VLSorrellImages

Na brodu je ostalo 52 člana posade, piše Digi24.ro.

Informaciju o evakuaciji objavilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenela je agencija AFP. Brod je trebalo da pristane u luci Vidin radi snabdevanja, a na plovilu je počelo da ponestaje i pijaće vode.

Foto: HANDOUT Bulgarian Interior Ministry / AFP / Profimedia

Brodarski agent angažovao je drugo plovilo kako bi preuzelo putnike, ali ono nije uspelo dovoljno da se približi nasukanom kruzeru.

Snimci koje je objavila bugarska policija prikazuju putnike sa prslucima za spasavanje, kojima spasioci pomažu pri ukrcavanju na patrolni čamac granične policije.

Brod je isplovio u ponedeljak uveče iz grada Drobeta-Turnu Severin ka Vidinu u Bugarskoj. Tokom plovidbe ostao je zaglavljen na području sa brojnim peščanim sprudovima.

Foto: HANDOUT Bulgarian Interior Ministry / AFP / Profimedia

Nivo reke je izuzetno nizak, a protok Dunava iznosi oko 1.600 kubnih metara u sekundi, zbog čega brod nije mogao da nastavi plovidbu.

Foto: screenshot X/VLSorrellImages

Tokom večeri i u utorak ujutru izvedeno je nekoliko pokušaja manevrisanja kako bi se brod oslobodio, ali bez uspeha. Predstavnici lučke kapetanije saopštili su da su izgledi za skoro odblokiranje plovila veoma mali.