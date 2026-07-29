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Vang Ji, ministar spoljnih poslova Kine, prisustvovao je juče u Pekingu sastanku na visokom nivou povodom pete godišnjice pokretanja Inicijative o globalnom razvoju.

U svom govoru, Vang je podsetio da je predsednik Kine, Si Đinping, suočen sa izazovima budućeg pravca globalnog razvoja, pre pet godina predložio ovu inicijativu kao kineski doprinos oživljavanju globalnog razvoja. Tokom proteklih pet godina, Inicijativa o globalnom razvoju kontinuirano je imala vodeću ulogu, mehanizmi saradnje u različitim oblastima su unapređeni, a konkretni rezultati saradnje su ostvareni. Vang je istakao da značaj ove inicijative postaje još izraženiji u uslovima složene i promenljive međunarodne situacije.

„Moramo da nastavimo da unapređujemo usklađivanje Inicijative o globalnom razvoju sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine“, rekao je Vang, koji je izneo četiri predloga. Prvi predlog je jačanje jedinstva i saradnje radi stvaranja povoljnog okruženja za miran razvoj. Drugi je udruživanje snaga i ubrzavanje sprovođenja Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine. Treći Vangov predlog je promovisanje otvorene razmene iskustava i međusobnog učenja, kao i jačanje inovacija i razvoja.

Kao četvrti predlog, šef kineske diplomatije naveo je primenu multilateralizma i unapređenje globalnog sistema upravljanja. „Bez obzira na promene u međunarodnoj situaciji, Kina će nastaviti da igra ulogu odgovorne velike sile, da povezuije sopstveni razvoj sa zajedničkim razvojem svih zemalja, da deluje kao promoter i doprinosilac globalnom razvoju, kontinuirano unapređuje sprovođenje Inicijative o globalnom razvoju, deli razvojne mogućnosti sa svetom i da doprinosi izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva“, rekao je Vang Ji, član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Sastanku su prisustvovali i zamenik generalnog sekretara UN, Kortni Ratrej, diplomate zemalja članica Grupe prijatelja Inicijative o globalnom razvoju sa sedištem u Kini, kao i predstavnici razvojnih agencija Ujedinjenih nacija u Kini. Učesnici su pohvalili rezultate ostvarene kroz sprovođenje Inicijative o globalnom razvoju u proteklih pet godina i istakli ulogu Kine u unapređenju međunarodne razvojne saradnje. Takođe su izrazili spremnost da nastave produbljivanje saradnje sa Kinom. Kineska medijska grupa