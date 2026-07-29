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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin izgubio inicijativu u ratu i da je razvoj ukrajinske vojne tehnologije promenio dinamiku snaga na bojištu.

U intervjuu za Foks njuz, nakon sahrane američkog senatora Lindzija Grejema, Zelenski je rekao da je Ukrajina od početka rata izgradila snažnu vojno-tehnološku industriju sa oko 500 kompanija koje razvijaju napredne tehnologije.

Kako je naveo, rat se pretvorio u trku u inovacijama, zbog čega je neophodno stalno prilagođavanje tehnologije, posebno kada je reč o bespilotnim letelicama.

Foto: screenshot X

"Moramo da budemo brži od Putina, jer on ima više ljudi, a mi moramo da sačuvamo naše građane i oslanjamo se na tehnologiju", rekao je Zelenski.

On je istakao da je Ukrajina pokazala sposobnost da izvodi udare duboko na teritoriji Rusije, uključujući napade na vojne ciljeve i objekte na Krimu pod ruskom kontrolom, ocenivši da je time inicijativa prešla na ukrajinsku stranu.

Zelenski je takođe izneo tvrdnju da Rusija mesečno gubi oko 30.000 vojnika, ali da Putin uprkos tome ne želi da okonča rat.

Govoreći o mogućnosti pregovora, ukrajinski predsednik rekao je da Kijev svakodnevno poziva na prekid vatre koji bi omogućio diplomatama da započnu razgovore o trajnom rešenju, ali da, prema njegovim rečima, Moskva nije zainteresovana za dijalog.

Dodao je da je poslednji put razgovarao sa Putinom 2020. godine.

Susret Putina i Zelenskog Foto: Printskrin Youtube

"Svakog dana tražimo da se ovaj rat zaustavi, da se pregovara o prekidu vatre na neko vreme i da se diplomatama pruži mogućnost da pregovaraju, ali Putin ne želi. Dakle, to je problem", rekao je Zelenski.

Veliki deo intervjua Zelenski je posvetio preminulom senatoru Lindziju Grejemu, koga je opisao kao jednog od najdoslednijih pristalica Ukrajine.

Naveo je da je Grejem tokom rata oko 10 puta boravio u Ukrajini, uključujući posete područjima u blizini linije fronta.

"Znao je sve o Ukrajini. Situaciju na bojnom polju, poznavao je gradove, čak i mala sela", istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je pohvalio i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu koji nosi Grejemovo ime, a koji je usvojen u američkom Senatu i čeka razmatranje u Predstavničkom domu.

On je potvrdio i da je u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razgovarao o proširenju odbrambene saradnje.

Prema njegovim rečima, Tramp je pristao da Ukrajini odobri licence za domaću proizvodnju američkih raketa "Patriot", dok je američki predsednik ocenio da je sastanak protekao "veoma dobro".