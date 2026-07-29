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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno sprečavaju Izrael da izvede napade na iranske energetske ciljeve zbog straha od naftne krize.

Takođe je potvrdio da su američki ratni avioni koristili izraelske baze za vojne operacije.

Gostujući na izraelskom Kanalu 14, Kac je otvoreno govorio o vojnim planovima Izraela i ograničenjima koja im postavlja Vašington usred tenzija na Bliskom istoku.

"Zaista želimo da napadnemo iranske energetske ciljeve. Sjedinjene Američke Države to trenutno ne odobravaju zbog zabrinutosti da bi Iran mogao da napadne susedne zemlje, što bi izazvalo globalnu naftnu krizu", objasnio je Kac.

Ipak, uputio je oštru poruku režimu u Teheranu, naglašavajući destruktivni potencijal izraelske vojske.

"Što se nas tiče, spremni smo da Iran vratimo 40 godina unazad", naglasio je Kac.